El Poblado Navideño y el Árbol de los Deseos dan la bienvenida a la Navidad en La Línea

Centenares de linenses no dejaron pasar este martes la oportunidad de dar su primer paseo por el Poblado Navideño instalado en los Jardines Saccone. En este espacio sobresale el Árbol de los Deseos, una estructura de nueve metros de alto y cuatro mil aplicaciones de croché de 20x20, lo que lo convierte en el más grande de toda la comunidad andaluza. Este punto de encuentro de los vecinos de La Línea, al que acuden por su atractivo numerosos visitantes, permanecerá abierto hasta el martes seis de enero de 2026.

La Línea no deja pasar un día para empezar a disfrutar de la inminente Navidad. El pasado sábado, el Pregón del sacerdote Juan Francisco Huerta en la Capilla de María Auxiliadora marcó un punto de inflexión. Este martes, la ciudad se ha adentrado en las entrañables fiestas con la inauguración del ya tradicional Poblado Navideño, que estaba anunciada para los últimos días de noviembre, pero que tuvo que ser postpuesta.

El recorrido por los Jardines Saccone está salpicado por motivos decorativos de gran formato. Entre ellos se incluyen ángeles iluminados, estrellas en el suelo, peanas con mensajes luminosos, figuras en tres dimensiones de los Reyes Magos, bolas plegables, renos dorados y almendros iluminados.

Una subvención de la Diputación Provincial de Cádiz permite este 2025 a La Línea disfrutar de más de una veintena de figuras luminosas de nueva creación. Estas se levantan junto a dos photocalls destinados a que los más pequeños puedan guardar un recuerdo de su visita. Además, hay trece cabañas dedicadas a la venta de productos típicos de estas fechas, así como bisutería, textil, regalos y complementos. Una de ellas está tematizada para preparar la inminente llegada de Papá Noel.

Un espacioso ambigú completa la oferta de la que pueden disfrutar quienes se acerquen a este céntrico enclave. En él sobresale el Árbol de los Deseos, un árbol de croché que es obra de la Asociación de Crocheteras Linenses.

El acto inaugural estuvo presidido por el alcalde Juan Franco y la concejala de Turismo, Festejos, Actos Públicos y Protocolo, Mercedes Atanet. Ambos expresaron su agradecimiento a todos los que han hecho posible este Poblado y auguraron una Navidad especialmente feliz para La Línea.