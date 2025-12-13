Juan Francisco Huerta ilumina la Navidad de La Línea con un emotivo pregón

El sacerdote repasa las fiestas de su vida y pone el acento en la importancia de la ciudad en su vida El carnicero Óscar Martín recibe el Pastorcito de Plata

El sacerdote Juan Francisco Huerta, que hizo un recorrido íntimo por las navidades de su vida y por la influencia que han tenido en ellas sus tres años en la Casa Salesiana de La Línea, pronunció este sábado un emotivo Pregón de Navidad en la Capilla María Auxiliadora de dicho centro, un acto que desde hace tres décadas organiza la Asociación de Madres y Padres del colegio. Óscar Martín, el carnicero local conocido por su infinidad de actividades benéficas, recibió el Pastorcito de Plata.

Juan Francisco Huerta fue presentado por el periodista de COPE y Área, Rubén García, pregonero del año anterior y, de manera sorprendente para él, por quienes fueron sus alumnos, primero con un vídeo y más tarde con una representación en vivo.

Uno de los momentos tan emotivo como curioso de la tarde-noche fue cuando dos exalumnos de Huerta se enfundaron las camisolas del Granada CF (en alusión a la procedencia del sacerdote) y de la Real Balompédica Linense.

Numeroso público acudió, por un lado, para expresar sus respetos a quien tuvo durante tres años —hasta que en septiembre se marchó a Antequera— un papel destacado en la vida salesiana local, y por otro, para escuchar su pregón, que, acompañado por fotos de su infancia, repasó su vivencia navideña.

Entre los presentes se encontraban el alcalde de la ciudad, Juan Franco, y dos integrantes de su equipo de gobierno: Mercedes Atanet y Raquel Ñeco.

Huerta, que tituló sus tres años en la ciudad como los de la unidad, el perdón y la despedida, aseguró que en este periodo se ha sentido, gracias a su contacto con los niños, más cercano a estas fiestas que ahora se aproximan.

El Coro Salesiano Juan Cagliero interpretó dos villancicos y puso el punto final dejando oír el Española y Gaditana, que siempre se escucha con tanto sentimiento en cualquier acto que se celebre en la ciudad.

Durante la cita también se hizo entrega del Pastorcito de Plata. Pocas personas pueden merecerlo tanto como el galardonado, Óscar Martín, quien expresó su agradecimiento y animó a los presentes a estar con los más desfavorcidos siempre, pero especialmente en estos días.

La programación continuó con la entrega de los premios del concurso de postales navideñas, en el que han participado los alumnos del centro, y concluyó con una zambomba en el patio del colegio.