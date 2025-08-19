La plaza de toros de La Línea, escenario del rodaje de una película de Bollywood

La histórica plaza de toros de La Línea es esta semana el epicentro de una producción de Bollywood, la gran industria cinematográfica de la India ubicada en Mumbai. Hasta el viernes, el coso linense acoge las sesiones de rodaje de una película de la que, por el momento, han trascendido pocas pistas: chaquetas vaqueras, camisetas de Slayer y bigotes y patillas ochenteros. En los alrededores de la plaza se pueden ver furgonetas y material técnico, aunque el secretismo sobre la grabación, con el acceso al interior de la plaza totalmente vetado, impide intuir de qué se tratará.

Los pocos actores y figurantes que se han podido ver en un descanso llevan atuendos que hacen pensar que el ruedo linense no estará representando como lo que realmente es. Quizás, por la vestimenta de los personajes, podría tratarse de un concierto multitudinario y es probable, como se caracteriza el cine de la India, que se realicen escenas coloridas, con algún gran musical de coreografías grandes y canciones populares o que aspiren a popularizarse.

El rodaje tendrá lugar en horario de mañana durante unas ocho horas. Con esta iniciativa, La Línea refuerza su protagonismo internacional al atraer producciones de gran impacto, generando proyección cultural y oportunidades económicas para la ciudad. La llegada de Bollywood a la plaza de toros no solo situará a La Línea en el mapa cinematográfico global, sino que también puede impulsar la imagen del municipio como escenario idóneo para futuros rodajes.

Bollywood, la industria de cine más grande del mundo

La industria Bollywood, es la más grande del mundo en número de películas producidas al año, superando incluso a Hollywood. Cada año se estrenan entre 1.500 y 2.000 películas en India, si contamos Bollywood y el resto de cinematografías regionales del país. Junto a ella, la otra gran potencia en volumen es Nollywood, la industria de Nigeria, que produce entre 1.000 y 1.500 películas al año, muchas de ellas de bajo presupuesto pero con un mercado interno enorme y distribución rápida (en cines, televisión y plataformas digitales).