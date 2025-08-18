La Línea se transforma en puerto corsario con la segunda edición del Mercado Pirata

La Plaza Fariñas de La Línea volverá a llenarse de ambiente marinero con la segunda edición del Mercado Pirata, que se celebrará del 21 al 24 de agosto. Organizado por la delegación municipal de Mercados, Comercio y Desarrollo Empresarial junto a la Compañía Malik, este encuentro combinará artesanía, gastronomía y animación cultural.

El mercado abrirá cada tarde a partir de las 19:00 y permanecerá activo hasta la 1:00 de la madrugada, convirtiéndose en uno de los puntos neurálgicos del ocio nocturno en la ciudad durante esos días. Más de una treintena de puestos ofrecerán productos artesanales y propuestas gastronómicas, mientras que la programación cultural sumergirá a los visitantes en un auténtico universo corsario.

El jueves 21, la inauguración oficial tendrá lugar a las 21.00 con un pasacalles desde la Plaza Cruz Herrera hasta la Plaza Fariñas. La compañía Bufón Rojo será protagonista de los espectáculos teatrales, con títulos como Rugen los cañones, El fuego pirata, El pirata Patapalo o Las comadrejas del mar, que se representarán a lo largo de las distintas jornadas.

La música también tendrá un papel destacado gracias a Treefolk, que debutará con el pasacalles La gaita del Caribe y animará las noches con diferentes intervenciones. Además, el mercado contará con espectáculos de fuego de Lighthouse, exhibiciones de danza del vientre a cargo de Julia Alyanna y talleres infantiles organizados por Recrearte.

Uno de los grandes atractivos será el campamento pirata, donde cada día se podrá practicar el tiro al trabuco, una experiencia pensada tanto para pequeños como para mayores.

Programación destacada

Jueves 21 de agosto: apertura del mercado (19.00), taller infantil (20.00), inauguración oficial y pasacalles (21.00), espectáculos teatrales de Bufón Rojo y música de Treefolk hasta la medianoche.

Viernes 22 de agosto: talleres infantiles, nuevas representaciones de Bufón Rojo, animación musical y el espectáculo Fuego Pirata pasada la medianoche.

Sábado 23 de agosto: talleres infantiles (20.00), danza del vientre con Julia Alyanna (22.00) y espectáculo de fuego de Lighthouse (23.00).

Domingo 24 de agosto: talleres infantiles (20.00), danza del vientre (22.00) y clausura del mercado a medianoche.

Con esta propuesta, La Línea ofrece un plan diferente para las noches de verano del Campo de Gibraltar, en el que la artesanía, la gastronomía y la animación cultural se funden en un ambiente festivo inspirado en el mundo pirata.