El pescador linense hostigado por Gibraltar cambia de caladero

Jonathan Sánchez, el pescador linense que en los últimos días se ha visto hostigado por las autoridades de Gibraltar en la cara este del Peñón, ha cambiado de caladero para evitar situaciones indeseadas después de que la Royal Police le impute hasta nueve infracciones desde el pasado mayo.

El pesquero Mi Daniela ha soltado sus redes este jueves frente a la costa de Sotogrande, un caladero menos productivo que junto a Peñón, por lo que el afectado ha solicitado un mayor apoyo del Gobierno de España no solo para él, sino para todo el sector pesquero de La Línea. "Parece ser que el Gobierno de España nos está obligando a cambiar de zona de pesca, ya que no viene a defender los intereses de los trabajadores linenses. Yo no tengo que estar todos los días llamando a la Guardia Civil para que me escolte. Ya deberían saber que es una zona conflictiva. Igual que Gibraltar tiene patrulleras, España debería tenerlas allí", ha indicado Jonathan Sánchez en un vídeo subido a su cuenta de TikTok.

"Esta zona es menos productiva de pesca y hemos tenido que navegar de siete a ocho millas más, con el gasto de combustible que ello conlleva. La Línea de la Concepción solo sale en la tele por la fama que le están dando por el contrabando, pero también hay gente honrada, que pagamos nuestros impuestos y también tenemos derecho a que nos apoyen y nos dejen trabajar, porque vamos legalmente", indica el pescador.

En otro vídeo el afectado graba cómo se levantan las redes, con poca pesca y mucha alga asiática. "Pedimos ayuda al Gobierno con el conflicto de Gibraltar, el alga asiática y con una cuta de atún, que hay sobreexplotación y se comen las especies que nosotros capturamos. Estamos en el Estrecho y no tenemos ni un kilo de cuota de atún. A diario vemos a los atunes que comen al lado de nuestros barcos y no podemos cogerlo. Una pesca de artes menores come perfectamente con un atún de buen tamaño al día", afirma.

La Junta de Andalucía, a través de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ya demandó este miércoles al Gobierno ayuda para los pescadores linenses: “El Gobierno de España no puede ampararse en que se encuentra en funciones para no prestar auxilio y defender a nuestros pesqueros ante un conflicto con Gibraltar que agudiza la situación que sufren los pescadores de la zona a raíz de la incidencia del alga asiática, la escasez de pesca o el vertido de fuel”.