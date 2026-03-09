Fin de la pesadilla para la Iria Bello y su familia, de vuelta a España tras una semana retenidos en Dubái
El cierre del espacio aéreo por las hostilidades de Irán hacia los países del entorno les pilló justo a la vuelta de sus vacaciones
La concejal de Personal del Ayuntamiento de La Línea, Iria Galiza Bello, atrapada con su familia en Dubái
Fin de la pesadilla vivida durante la última semana por la concejal de Personal y Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Línea, Iria Bello, y su familia, retenida en Dubái seis días como consecuencia del estallido del conflicto bélico en Oriente Medio.
Iria Bello, su marido, Vittorio Gualtieri, y sus dos hijos se vieron sorprendidos el sábado 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona, lo que supuso el inicio de una oleada de hostilidades hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Catar, entre otros territorios.
La familia logró salir del país el sábado 7 por la noche (a las 22:00 hora española) y aterrizó en Madrid a primera hora del domingo. Un segundo vuelo les trajo de vuelta, sanos y salvos, hasta Málaga. "El vuelo inicial tenía que salir a las cinco de la tarde, pero un ataque al aeropuerto entre otras cosas, lo retrasó. Pero no lo cancelaron. Llegamos aproximadamente sobre las dos de la madrugada a Madrid. Y ya estamos aquí", explicaba Iria Bello a Europa Sur para dar así por cerrada una difícil experiencia.
La edil del Ayuntamiento linense y su familia llegó a Dubái el 23 de febrero para pasar una semana de vacaciones en casa de unos amigos. A pocas horas de su vuelta, el estallido de la guerra les pilló entre el desconcierto y el ruido de las alarmas antiaéreas, como a muchos otros andaluces que, poco a poco, retornan a España.
"Las autoridades españolas saben que estamos aquí y nos han contestado en todo momento, incluso por correo electrónico", detallaba la concejal linense a este periódico el pasado lunes, cuando trascendió su situación. Este contacto con las autoridades españolas ha resultado fundamental, ya que, a diferencia de otros turistas, Bello y su familia no se encontraban registrados y reunidos en hoteles y otros complejos turísticos.
