Fin de la pesadilla para la Iria Bello y su familia, de vuelta a España tras una semana retenidos en Dubái

Fin de la pesadilla vivida durante la última semana por la concejal de Personal y Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Línea, Iria Bello, y su familia, retenida en Dubái seis días como consecuencia del estallido del conflicto bélico en Oriente Medio.

Iria Bello, su marido, Vittorio Gualtieri, y sus dos hijos se vieron sorprendidos el sábado 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona, lo que supuso el inicio de una oleada de hostilidades hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Catar, entre otros territorios.

La familia logró salir del país el sábado 7 por la noche (a las 22:00 hora española) y aterrizó en Madrid a primera hora del domingo. Un segundo vuelo les trajo de vuelta, sanos y salvos, hasta Málaga. "El vuelo inicial tenía que salir a las cinco de la tarde, pero un ataque al aeropuerto entre otras cosas, lo retrasó. Pero no lo cancelaron. Llegamos aproximadamente sobre las dos de la madrugada a Madrid. Y ya estamos aquí", explicaba Iria Bello a Europa Sur para dar así por cerrada una difícil experiencia.

La edil del Ayuntamiento linense y su familia llegó a Dubái el 23 de febrero para pasar una semana de vacaciones en casa de unos amigos. A pocas horas de su vuelta, el estallido de la guerra les pilló entre el desconcierto y el ruido de las alarmas antiaéreas, como a muchos otros andaluces que, poco a poco, retornan a España.

"Las autoridades españolas saben que estamos aquí y nos han contestado en todo momento, incluso por correo electrónico", detallaba la concejal linense a este periódico el pasado lunes, cuando trascendió su situación. Este contacto con las autoridades españolas ha resultado fundamental, ya que, a diferencia de otros turistas, Bello y su familia no se encontraban registrados y reunidos en hoteles y otros complejos turísticos.