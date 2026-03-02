La concejal de Personal del Ayuntamiento de La Línea, Iria Galiza Bello, y su familia, atrapada en Dubái

La concejal de Personal y Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Línea, Iria Galiza Bello, se encuentra retenida en Dubái junto a su marido, Vittorio Gualtieri, y sus dos hijos como consecuencia del cierre del espacio aéreo en el país que se activó el pasado sábado tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona.

La familia viajó el pasado lunes 23 a Dubái para pasar la semana blanca en casa de unos amigos del matrimonio. El sábado, tras el inicio de los ataques, todos los vuelos con España quedaron cancelados, entre ellos el que debía traerles de vuelta tras las vacaciones. "No hemos podido salir de Dubái. Tendríamos que haber llegado este lunes 2 a España", explica la concejal a Europa Sur. Tanto Bello como el resto de su familia permanecen en la vivienda de sus amigos y en permanente contacto con la Embajada de España. "Las autoridades españolas saben que estamos aquí y nos han contestado en todo momento, incluso por correo electrónico. También hemos hablado con la aerolínea, pero de momento no hay avances. El espacio aéreo está cerrado", detalla la concejal linense. Este contacto con las autoridades españolas es fundamental, ya que, a diferencia de otros turistas, no se encuentran registrados y reunidos en hoteles y otros complejos turísticos.

El fin de semana ha estado marcado por la escucha de explosiones y misiles, así como por la lógica incertidumbre sobre cómo y cuándo podrán regresar a España. "Confiamos en los escudos antiaéreos. Es aparatoso e inquietante, pero escuchamos cómo el sistema intercepta los misiles. El sábado fue bastante intenso, mientras que ya el domingo decayó un poco", detalla la edil. El sonido de las alarmas en la calle y las alertas en los teléfonos móviles son frecuentes. "Seguimos las recomendaciones de las autoridades. Permanecer en casa y lejos de las ventanas", explica.

La familia de la concejal del Ayuntamiento linense se encontraba relativamente cerca del Hotel Fairmont (que recibió el impacto de un misil iraní el sábado). "Ese impacto sí se oyó como un fuerte estruendo. El domingo ya ha estado más tranquilo", destaca. Tanto Bello como Gualtieri tratan de que sus hijos (menores, de 7 y 11 años) permanezcan lo más ajenos posible a la situación.

Las comunicaciones y los suministros en el país funcionan sin interrupciones, lo que contribuye a tranquilizar al matrimonio y al resto de españoles que permanecen en Dubái.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo el domingo una reunión por videoconferencia con todos los embajadores de la región de Oriente Medio para evaluar la situación tras los ataques a Irán, revisar cómo está la colonia de españoles y dar instrucciones para protegerlo. En este sentido, Bello destaca la respuesta de las autoridades españolas. "Han respondido", precisa, en comparación con las autoridades italianas por parte de su marido.

Además del aeropuerto de Dubái, en la zona también se encuentran canceladas las conexiones desde Abu Dabi, así como los de Doha en Qatar y Manama en Bahréin.