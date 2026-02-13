El Ayuntamiento de La Línea creará un nuevo parque arqueológico con los restos del Fuerte de San Felipe

El pasado defensivo de La Línea de la Concepción comienza a escribirse de nuevo, piedra a piedra. El Ayuntamiento ha iniciado el traslado de los restos del antiguo Fuerte de San Felipe, hasta ahora situados en el entorno del Fuerte de Santa Bárbara, a una parcela municipal colindante donde quedarán ubicados de forma definitiva.

La actuación cuenta con la resolución favorable de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, que autoriza la reubicación y avala la propuesta municipal. Con ello, el Consistorio da un paso decisivo en su proyecto de recuperación y revalorización de las fortificaciones históricas de la ciudad.

Un destino definitivo y de uso público

La parcela de destino está clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana como Sistema General de Espacios Libres (SGEL-22), es decir, un suelo de uso público destinado a parques, jardines y zonas de disfrute colectivo. El Ayuntamiento ha formalizado su compromiso de que los restos de San Felipe permanezcan de manera definitiva en este enclave, situado tras el actual búnker, descartando futuros traslados.

En estos momentos se está ejecutando el traslado de las piedras de menor tamaño, que ya se están colocando en el extremo oeste de la parcela. Las piezas de mayor volumen se ubicarán en la parte este, junto a la entrada, y se organizarán por tipologías —parapetos, banquetas, sillares de escalones, sillares sueltos o piezas labradas— para facilitar su identificación y comprensión por parte de vecinos y visitantes.

Más claridad para entender la historia

La resolución de Cultura valora especialmente que esta intervención permitirá liberar el foso del Fuerte de Santa Bárbara de elementos que distorsionaban su contemplación. Al mismo tiempo, la nueva ubicación mantiene la vinculación histórica de los restos con la antigua línea de contravalación, lo que favorecerá una lectura diferenciada de los fuertes de San Felipe y Santa Bárbara.

La autorización establece además condiciones claras: supervisión arqueológica de los trabajos, selección de las piezas con valor patrimonial y aprobación de una propuesta final de emplazamiento junto a un programa de mantenimiento específico. Todo ello, con el objetivo de garantizar la conservación y correcta interpretación de los restos.

La meta municipal es transformar este espacio en un pequeño parque arqueológico al aire libre. El proyecto contempla la instalación de señalética informativa que explique el origen de las piezas, su función en la antigua línea de defensa y su relación con los históricos fuertes que protegían este enclave estratégico del sur peninsular.