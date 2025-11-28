Paqui Linares, Paqui Borrallo y Mari Cruz Flores llevan la belleza de la mujer linense hasta Asturias

Dos linenses, Paqui Linares y Paqui Borrallo, y una vecina de La Línea, Mari Cruz Flores, participan este sábado a partir de las 19:30 en la cuarta edición del Certamen Nacional Royal Spain Senior, que promociona modelos hombres y mujeres de 40 a 70 años para moda y publicidad y que tendrá como escenario el Palacio de Meras, en Tineo (Asturias), que tendrá acceso gratuito.

La representanción linense acude a esta cita a nivel nacional después de haber sido seleccionada en la prueba de ámbito provincial que se celebró en Castellar el pasado mes de junio y entre las tres categorías existentes participan en la senior, reservada a los participantes de entre 50 y 65 años. Una propuesta que trasciende la moda, un homenaje a la diversidad, a la inclusión y al poder de la autenticidad.

Hasta Tineo se desplazan 63 modelos procedentes de quince comunidades autónomas y con una gran variedad de nacionalidades. Todos los modelos desfilarán en tres pases: corporal con jeans, urban y gala.

El jurado estará formado por profesionales de referencia como Benjamín Alba, Juan Carlos Mesa, Julio Murias, Adriana Suárez, César Ruiz, el doctor Ramón Bautá y otros expertos del sector.

Los ganadores de cada categoría recibirán un book profesional, tratamientos estéticos y regalos, además del respaldo de la Agencia Rassim’s. También accederán a cursos ligados al mundo de la moda y la publicidad, y los perfiles más destacados podrán firmar un contrato para iniciar su carrera.

La gala incluirá momentos especiales, entre ellos la actuación de una de las participantes que, en pleno tratamiento contra el cáncer, interpretará una canción dedicada a la lucha y la esperanza. Esta edición también dará visibilidad a marcas y profesionales asturianos como Marian Vaquera, responsable del vestuario femenino; la estilista Silvia Caravaca en maquillaje y peluquería; Ana Dj en la ambientación musical; y la firma gijonesa Kholu Waves, que presentará su moda casual en el desfile masculino.