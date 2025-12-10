La OTAN apuesta por Fossa Systems: la startup fundada por un linense entra en la élite mundial de satélites de defensa

La OTAN selecciona a Fossa, la empresa del linense Julián Fernández, para acelerar sus satélites de inteligencia de señales para Defensa.

La empresa aeroespacial española Fossa Systems, fundada hace apenas cinco años por el linense Julián Fernández junto a Vicente González, ha dado un salto histórico: la OTAN la ha elegido para integrar el programa Diana 2026, el gran acelerador de innovación en defensa del Atlántico Norte. La organización ha seleccionado a tan solo 150 compañías entre más de 3.600 propuestas procedentes de 24 países, situando a la firma española entre la vanguardia tecnológica mundial.

La selección permitirá a Fossa Systems acelerar el desarrollo de su sistema espacial de pequeños satélites capaces de analizar y geolocalizar fuentes de interferencia, bloqueo y emisiones electromagnéticas. Una herramienta decisiva para reforzar la seguridad y la superioridad tecnológica de los países aliados.

El programa Diana —que conecta a empresas innovadoras con usuarios finales militares para validar, escalar y adoptar tecnologías con aplicación directa en misiones reales— ha elegido la propuesta de Fossa en la categoría de entornos electromagnéticos degradados, una de las áreas críticas de la defensa moderna.

“El respaldo financiero y organizativo de la OTAN refuerza nuestra apuesta por sistemas de inteligencia de señales satelitales y el desarrollo de sistemas de comunicación soberanos y seguros”, afirma Julián Fernández, CEO y cofundador de la compañía, que subraya que esta alianza consolida “la validez de nuestra tecnología de doble uso en el ámbito de la defensa”.

Por su parte, James Appathurai, director general interino de Diana, asegura que el objetivo del programa es “encontrar a las empresas más innovadoras, ayudarlas a mejorar sus soluciones y poner las tecnologías que necesitamos en manos de los operadores de la OTAN”. Appathurai destaca que los seleccionados “impulsarán tecnologías revolucionarias capaces de transformar la forma en que la Alianza se defiende frente a amenazas actuales y emergentes”.

Un ingeniero de Fossa Systems soldando unos de los componentes de los satélites.

Una empresa del Campo de Gibraltar que pisa fuerte en el espacio

Fossa Systems es hoy la empresa española que más satélites ha lanzado al espacio: 24 en total, dentro de su ambicioso proyecto para desplegar una constelación propia que proporcione conectividad IoT a activos industriales y redes de defensa en cualquier punto del planeta.

La compañía destaca además por ser la única empresa europea que controla todo el proceso de diseño, fabricación, comercialización y monitorización de sus satélites, lo que garantiza comunicaciones soberanas y seguras, un aspecto clave tanto para industrias críticas como para operaciones militares.

Con un equipo de más de 50 profesionales y sedes en Madrid y Lisboa, la empresa continúa acumulando hitos. Hace apenas unas semanas anunció su selección para suministrar sistemas de comunicación IoT —incluyendo cargas útiles, antenas y soporte técnico— para los satélites de la futura Constelación Atlántica, el gran proyecto de observación terrestre impulsado por España y Portugal.

La entrada en el programa Diana confirma ahora que la visión de sus dos jóvenes fundadores —uno de ellos, un ingeniero linense que comenzó el proyecto con solo 16 años— ha situado a Fossa Systems en el mapa mundial de la innovación en defensa espacial.