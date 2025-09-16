La Línea avanza en las obras del polígono del Zabal: tráfico regulado y accesos garantizados desde la próxima semana

La situación de las obras que se ejecutan en la carretera del Zabal ha sido el eje central de la reunión celebrada este martes entre el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, y representantes de la asociación polígono industrial Zabal Bajo/Gibraltar. El encuentro contó también con la participación del jefe de la Policía Local, Rafael Aradas, un representante de Arcgisa y concejales de las delegaciones de Infraestructuras, Comercio y Mercados, Movilidad y Seguridad Ciudadana.

Se trata de la segunda toma de contacto con la asociación tras la reunión de la semana pasada, en la que se abordaron los inconvenientes que las obras están provocando en la actividad comercial del polígono. Según indicaron desde el Ayuntamiento, los plazos del proyecto se están cumpliendo según lo previsto.

El alcalde ha anunciado que a partir del próximo lunes, 22 de septiembre, las obras llegarán hasta la rotonda de la Fuente del Deseo, lo que permitirá regular el tráfico y abrir el vial de acceso al polígono, aunque continuarán las labores de hormigonado y asfaltado del carril.

Durante la reunión, se analizaron distintas alternativas de circulación, incluyendo un desvío desde la rotonda del tanatorio hacia la avenida de Punto Ribot, con conexión posterior a la avenida María Guerrero y la carretera del Cementerio.

Juan Franco reconoció las molestias ocasionadas por las obras, pero defendió su necesidad para mejorar las infraestructuras de saneamiento en la zona. Asimismo, indicó que, una vez se alcance el punto previsto en el proyecto, se podrán definir los sentidos de circulación y la marcha de los viales.

El Ayuntamiento reiteró sus disculpas a los propietarios de negocios y a la ciudadanía, confiando en que el proyecto logre sus objetivos y concluya en breve, mejorando así la funcionalidad y seguridad del polígono industrial.