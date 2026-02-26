Obras exprés en La Línea para adaptar el entorno del aeropuerto al nuevo Tratado de Gibraltar

Con enorme celeridad desde que a principios de semana se produjo la orden ministerial, este mismo jueves han comenzado en La Línea las obras para adaptar el terreno de La Línea más cercano al aeropuerto de Gibraltar a las exigencias que establece el Tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el Peñón. Se trata de un espacio de 1.800 metros cuadrados que el Ayuntamiento cedió, a toda prisa, esta semana al Estado para desdoblar el vial que conectará la aduana española con las instalaciones aeroportuarias.

Las obras de adecuación de infraestructuras vinculadas al nuevo tratado internacional ya eran claramente visibles desde La Línea de la Concepción, pero entonces en el paso fronterizo y el aeródromo llanito.

Los trabajos responden a los compromisos adquiridos en el acuerdo que incluye la eliminación de la histórica Verja fronteriza que separa físicamente Gibraltar de La Línea, así como la transformación de los mecanismos de control fronterizo, que quedarán integrados en el Espacio Schengen bajo coordinación conjunta entre autoridades españolas y gibraltareñas.

En los últimos días, residentes y conductores han podido observar movimiento de maquinaria y señalización en el paso fronterizo, así como actuaciones preparatorias en los accesos al aeropuerto de Gibraltar, donde se están habilitando nuevas zonas para ubicar las instalaciones que acogerán los futuros controles de pasajeros y mercancías conforme al tratado.

La adaptación de estas infraestructuras —tanto en la Verja como en el aeropuerto— representa uno de los pasos más visibles de la transición hacia una frontera más fluida y moderna, un objetivo que ha sido reclamado durante años por los miles de trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente entre La Línea y Gibraltar.