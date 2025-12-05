La obra inédita del compositor linense José Muñoz Molleda vuelve a la vida con la grabación de dos cuartetos olvidados

Un ambicioso proyecto cultural musical ha comenzado a materializarse en el Palacio de Congresos de La Línea con la grabación de dos cuartetos de cámara del compositor linense José Muñoz Molleda. El Ayuntamiento colabora activamente en la recuperación de un legado musical liderado por el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el patrocinio de la Diputación de Cádiz.

La concejal de Cultura, Raquel Ñeco, fue la encargada de destacar la relevancia institucional del proyecto Muñoz Molleda–Integral de Cuartetos (1934–1952). “Se está materializando una parte muy importante del proyecto que es precisamente la grabación de dos cuartetos, para dar a conocer la obra y la figura de Muñoz Molleda, el gran músico de La Línea Concepción, cuyo conservatorio lleva su nombre”, señaló. En la presentación también participaron, el vicepresidente de Mancomunidad responsable de Cultura, Pablo García; los músicos, Javier López Escalona e Ignacio Ábalos, acompañados por el director del IECG, Eduardo Briones.

El núcleo de la iniciativa es la recuperación de la obra camerística del compositor, destacando la importancia de los cuartetos de cuerda, considerados piezas capitales en el repertorio de cualquier creador. Tras años de invisibilidad y partituras guardadas en el ámbito familiar, el IECG logró rescatar estas piezas históricas, tal y como destacó Pablo García.

Javier López Escalona, músico y uno de los promotores de la idea, resaltó la urgencia de esta labor: “La pregunta y la premisa de la que parte este proyecto es por qué no ponemos en valor nuestra propia música. Esta grabación va a hacer que toda la población del Campo de Gibraltar, de Andalucía y, esperemos que de España, se dé cuenta de que José Muñoz Molleda, como linense y como campogibraltareño, tenía muchísimo que decir en su vida.”

Los dos cuartetos son testigos de la evolución artística del linense. Según detalló Ignacio Ábalos, se trata de un cuarteto de 1935, de su etapa de pensionado en Roma, y otro de la década de los 50, con un “lenguaje completamente distinto, un lenguaje muy propio ya, no de estudiante, sino de un compositor más maduro.” Ábalos expresó su confianza en que estas obras “formen parte del repertorio de los grandes cuartetos internacionales dentro de poco.”

Esta grabación no solo salda una deuda histórica con el compositor, sino que también establece cimientos sólidos para el futuro. El trabajo de investigación asociado ha respondido a una demanda del sector musical español, que carecía de los medios y partituras para ejecutar la música de Muñoz Molleda, según afirmó López Escalona, instando a la población local a disfrutar de su música, conectando así con la historia y la cultura de la comarca.

La presentación ha finalizado con la interpretación de dos breves fragmentos de los cuartetos de cuerda, suficientes para entender el valor de unas composiciones que merecen destacar. Se espera que la finalización y difusión de la obra grabada se produzca a lo largo de 2026, tras el 120 aniversario del nacimiento de Muñoz Molleda.