La Línea contará con un nuevo Parque de Bomberos en la calle Cartagena

La zona en la que se construirá el nuevo parque de bomberos de La Línea.

La Línea de la Concepción avanza hacia la construcción de un nuevo Parque de Bomberos, con previsión de apertura entre 2026 y 2027, tras la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento urbanístico permitirá al Ayuntamiento ceder un solar situado en la calle Cartagena, frente al tanatorio, al Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, que asumirá la ejecución del proyecto.

El alcalde, Juan Franco, anunció que el nuevo equipamiento se levantará en una ubicación que considera estratégica por su futura conectividad. La apertura de la calle Santa Filomena para conectar esta zona con la calle Calderón de la Barca facilitará un acceso ágil desde el parque a distintas zonas de la ciudad, como el centro, Poniente, Levante, el Polígono Zabal y Santa Margarita.

Franco reconoció que la actual sede, situada en el polígono industrial Zabal Bajo y que es provisional desde 2005, cuando se trasladó desde la calle Andalucía, resulta insuficiente: “El servicio contra incendios actual es uno de los problemas más importantes en cuanto a prestación de servicios públicos. La superficie no responde a las necesidades que tiene un cuerpo de bomberos del siglo XXI”, señaló.

Con el PGOU aprobado, el Ayuntamiento podrá disponer de entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados para ponerlos a disposición del Consorcio Provincial, que será el encargado de impulsar la licitación y posterior construcción de las instalaciones.

Según las previsiones, los trámites administrativos se completarán en 2025, mientras que las obras arrancarían en 2026 para que el nuevo Parque de Bomberos pueda estar en funcionamiento entre finales de ese año y 2027.