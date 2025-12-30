Los niños de La Línea abarrotan la Plaza de la Iglesia para disfrutar de las precampanadas

La Línea sigue disfrutando de una Navidad muy especial y, sobre todo, con numerosa participación de vecinos. Si el lunes miles de linenses se reunieron para disfrutar del espectáculo brindado por los drones en la Avenida del Ejército, que resultó todo un éxito, este martes no le ha ido a la zaga con la celebración de las ya tradicionales precampanadas infantiles, en la Plaza de la Iglesia.

Este segundo evento de la semana, prólogo de la Nochevieja, está organizado pensando en los más pequeños, de manera que combinó actuaciones musicales, la llegada de la nieve artificial y actividades lúdicas.

Ya antes del comienzo el Ayuntamiento linense distribuyó 300 bolsitas con uvas de gominola, para que los más pequeños disfrutaran de las “campanadas dulces”. Bien es cierto que fueron muchas más las que circularon entre los que se daban cita en la Plaza de la Iglesia, y es que todo el mundo, pequeños y mayores, quería participar de la fiesta.

Ejerció de director de orquesta el periodista del grupo Área, Rubén García, que dio paso a la cantante Natalia Vivero, quien presentó su villancico “Ya llegó a mi casa la Navidad”, que contó con el beneplácito de los presentes. Después aparecieron las princesas de Frozen, Elsa y Anna,

En ese espacio de tiempo y al son de las campanas del Santuario de la Inmaculada Concepción -eso sí, tras un ensayo general y con muchas risas- los presentes disfrutaron de sus precampanadas.

El coro infantil de la Hermandad del Rocío de La Línea puso el toque musical tradicional, y al DJ Juanma Oliva le correspondió amenizar la jornada con música navideña más moderna.