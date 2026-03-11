El Campo de Gibraltar muestra en La Línea la amplia oferta formativa para los estudiantes

La Línea refuerza esta semana su papel como referente en la orientación académica y profesional de los jóvenes de la comarca con una nueva edición de la Feria de Ciclos Formativos. Entre este miércoles y jueves, 11 y 12 de marzo, el Palacio de Congresos reúne a una treintena de centros, academias e instituciones que ofrecen su cartera de títulos para ayudar a los estudiantes a encauzar su futuro profesional.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde, Juan Franco; el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad en Cádiz, José Ángel Aparicio; la vicepresidenta responsable del Área de Formación y Empleo de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, María Teresa García León, y la concejal de Educación, Santos Martín, ente otras autoridades.

Tras la recepción de los participantes, que incluyó tanto a estudiantes como a orientadores, se iniciaron las visitas concertadas de los alumnos, un acto que puso una edición más en evidencia la alta expectación generada por la feria, ya que hay más de mil estudiantes inscritos para pasar por el recinto en sus dos días de apertura.

Las autoridades en la apertura de la feria. / Manu Romero

El evento, organizado por la delegación municipal de Educación, se desarrolla con la participación de catorce institutos de toda la comarca, entre los que destacan centros de La Línea (Mar de Poniente, Tolosa, Antonio Machado, Virgen de la Esperanza, Mediterráneo, Virgen del Amparo y San Juan Bosco), Algeciras (Escuela de Arte, Isla Verde, San José-Virgen de la Palma y colegio Los Pinos), así como de San Roque (Carlos Castilla del Pino), Los Barrios (Casa de la Virgen) y Jimena de la Frontera (Hozgarganta). Los alumnos son los encargados de dar las explicaciones a los estudiantes con interés por matricularse.

La feria ofrece información exhaustiva sobre la oferta de formación profesional, prestando especial atención a la FP Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Cursos de Especialización y programas de Transmisión a la Vida Adulta y Laboral. Durante los dos días del evento, los estudiantes pueden interactuar con docentes y representantes de las entidades colaboradoras para conocer cómo son los estudios. Además, se cuenta con la participación del Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF), la Cámara de Comercio, el punto Europe Direct de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar o el Centro de Magisterio Virgen de Europa.

En su intervención, Franco subrayó el compromiso de la Junta de Andalucía, con la presencia del delegado territorial, además de felicitar a la concejal de Educación por el trabajo llevado a cabo para la organización de la feria.

El alcalde destacó la variedad de la oferta, con ciclos muy variados pertenecientes a diferentes familias profesionales, demostrando con ello que los jóvenes tienen la oportunidad de acceder a una formación con muchas posibilidades de inserción laboral en sectores muy demandados.

José Ángel Aparicio subrayó el compromiso del Ayuntamiento de La Línea y su apuesta por facilitar a los jóvenes el conocimiento de la oferta formativa que existe en toda la comarca, realziando especial hincapié en los buenos resultados que arroja la la colaboración institucional entre las administraciones.

Gracias a la colaboración entre once delegaciones municipales y diversas empresas, la XIV Feria de Ciclos Formativos se consolida como un espacio de referencia para el acercamiento de la educación secundaria y profesional a la realidad laboral, evidenciando el compromiso de la comarca con la formación de sus jóvenes y la dinamización del empleo en el Campo de Gibraltar.