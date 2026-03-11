Fotos de la Feria de Ciclos Formativos de La Línea 2026
El Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea acoge este miércoles y jueves una nueva edición de la Feria de Ciclos Formativos en la que una veintena de instituciones muestran al público su oferta para ayudar a los estudiantes a encauzar su futuro laboral.
Durante los dos días de muestra, los alumnos de las diferentes titulaciones son los encargados de exponer cómo trabajan en sus respectivos centros. En total, el Ayuntamiento de La Línea espera un millar de visitantes entre las dos jornadas.
