Miguel Ángel Prieto se aparta temporalmente de La Línea Más Fuerte mientras se resuelve su procedimiento judicial

Miguel Ángel Prieto, cabeza visible del recién creado partido La Línea Más Fuerte, ha decidido apartarse voluntariamente y de forma temporal de la organización mientras se resuelve el procedimiento judicial que tiene abierto después de que quedara en libertad con cargos tras resistirse a identificarse y a realizarse la prueba de alcoholemia por estar involucrado en un accidente de tráfico, según ha informado la propia formación política en un comunicado oficial.

El partido ha subrayado que esta decisión responde a "un gesto de responsabilidad personal y política, con el objetivo de preservar el buen nombre de la organización y evitar que unos hechos circunscritos al ámbito estrictamente personal puedan afectar al conjunto del proyecto, a sus afiliados y a las personas que han depositado su confianza en la nueva formación".

La Línea Más Fuerte ha reiterado su "respeto al principio de presunción de inocencia", mostrando su confianza en que los hechos puedan esclarecerse con todas las garantías legales. Al mismo tiempo, la organización reconoce la actitud de Prieto al "anteponer los intereses colectivos a los personales", destacando su compromiso con los valores de "responsabilidad, ejemplaridad y respeto institucional que defiende el partido".

La decisión de apartarse se produce tras la detención de Prieto el pasado miércoles por la noche, cuando se vio implicado en un accidente de tráfico ocurrido en el Camino de Torrenueva, en el que resultaron heridas varias personas. Según fuentes policiales, el dirigente político presentaba signos evidentes de embriaguez y mostró una actitud poco colaborativa con los agentes, negándose inicialmente a identificarse y a someterse a la prueba de alcoholemia. Posteriormente accedió a realizarla, aunque interrumpió reiteradamente la espiración, lo que impidió obtener un resultado válido.

Ante su comportamiento y tras desobedecer las indicaciones policiales, fue detenido y trasladado al Hospital de La Línea para ser atendido de una herida en la cabeza. Posteriormente se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, quedando en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

Pese a esta situación, desde La Línea Más Fuerte se ha recalcado que el partido continuará desarrollando su labor política con total normalidad, reafirmando su compromiso con la ética pública, la legalidad y la defensa de los intereses de La Línea de la Concepción.