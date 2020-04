El mensaje al inspector linense Sebastián Sabariego que se ha hecho viral

La mayor parte de las veces lanzar una cadena a través de Whatsapp con un mensaje con la intención de que llegue a un destinatario es prácticamente imposible, pero en esta ocasión sí ha funcionado. Una persona envió un mensaje de agradecimiento Sebastián Sabariego, inspector de la Policía Nacional natural de La Línea que falleció el pasado viernes por coronavirus, por un servicio prestado el pasado enero, cuando le robaron su coche. La magia se ha obrado esta vez y las redes sociales de la Policía Nacional lo han hecho público, viralizando su contenido con casi 2.000 compartidos más de 14.000 reacciones. El mensaje es el siguiente:

Anoche me enteré de que había fallecido un inspector en Málaga por Covid. Te llega como otras noticias, lo sientes porque realmente hay tanta muerte… Pero un poco más tarde en algún medio vi publicada la foto y ahí me llegó hondo. Era el señor que tan amablemente me trató cuando me robaron el coche (13/01/2020).

El señor de policía, que vino a las tantas a mi domicilio a coger huellas, y que tan educada y atentamente me atendió en lo que yo sentí como un drama y no era más que dinero.

Esa noche sus gestos y palabras me reconfortaron porque encontré consuelo en que existiera gente buena (de esas personas que te cruzas y te dejan un buen sentimiento dentro de ti). No dudo de su profesionalidad, pero su humanidad de marcó.

No lo conocía, pero anoche, lo sentí. DEP, él y todas las personas de esta epidemia sin nombre.

Me gustaría que, si es posible, llegara esta nota de pésame y agradecimiento a los familiares. Muchas gracias.

E. C. S.