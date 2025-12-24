La Línea explota de gente en la tardebuena más animada con calles abarrotadas, bares a tope y mucho ambiente navideño
Cientos de linenses toman las calles del centro este 24 de diciembre para celebrar con música, reencuentros y mucha fiesta antes de la Nochebuena
La Línea de la Concepción vive una tardebuena para el recuerdo. Este 24 de diciembre, el centro de la ciudad se ha convertido en un hervidero de gente dispuesta a exprimir al máximo las horas previas a la Nochebuena. Desde primera hora de la mañana, las calles han comenzado a llenarse de linenses con ganas de celebración, reencuentros y buen ambiente.
Los restaurantes, bares y terrazas han colgado el cartel de completo al mediodía. Largas mesas rebosantes de comensales, grupos de amigos y familias que han elegido compartir el almuerzo fuera de casa, en un ambiente distendido y festivo que ha marcado el tono del día.
A media tarde, la fiesta se ha trasladado a la zona de copas. El bullicio crece por momentos: locales llenos hasta la bandera, tanto en el interior como en las terrazas y alrededores, con música sonando y gente disfrutando del momento.
Las zonas más concurridas han sido las de siempre: calle Hércules y Doctor Villar, López de Ayala, Cruz Herrera, Plaza de la Iglesia y Fariñas. Muchos establecimientos, junto a entidades y colectivos, han sacado sus propias barras a la calle, sumándose al espíritu festivo que inunda cada rincón.
Jerseys navideños, sombreros de Papá Noel, panderetas, zambombas y las mejores galas han sido los protagonistas de una tarde en la que La Línea lo ha pasado de dulce. De dulce Navidad.
