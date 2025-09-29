La Línea acogerá el XII Congreso de la Red de Ciudades que Caminan bajo el lema “Caminando la Frontera”

La Línea se convertirá en la capital del urbanismo peatonal entre los días 16 y 18 de octubre, con la celebración del XII Congreso de la Red de Ciudades que Caminan. El evento, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos bajo el eslogan "Caminando la Frontera", ofrecerá un completo programa de conferencias, mesas redondas, talleres y actividades culturales, además de visitas guiadas por el municipio y a Gibraltar, acompañados por el ministro de Medio Ambiente del Peñón, John Cortés.

La presentación oficial del congreso se celebró este lunes por la mañana, con la presencia del alcalde de la ciudad, Juan Franco; el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal; la concejal delegada de Movilidad Urbana, Raquel Ñeco, y la directora técnica de la Red, Ana Montalbán.

El alcalde destacó “la importancia de la recuperación del espacio público para la ciudadanía”, al tiempo que mostró su satisfacción por formar parte de la Red de Ciudades que Caminan y por el trabajo local en materia de movilidad inclusiva.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Javier Vidal, subrayó la relevancia de este encuentro, recordando el trabajo desarrollado en proyectos como el Plan Aire. "Hoy en día se están desarrollando diferentes proyectos en distintos municipios para hacer ciudades más amables para el ciudadano", señaló, al tiempo que se mostró "satisfecho de poder traer el Congreso a La Línea, con cerca de cien personas inscritas".

La concejal de Movilidad Urbana, Raquel Ñeco, expresó su orgullo por acoger un congreso que ya ha pasado por ciudades como Pamplona, Valladolid o Palma de Mallorca. Además, resaltó la importancia de la participación de Gibraltar, que contará con la presencia del ministro de Medio Ambiente, John Cortés.

Ana Montalbán, directora técnica de la Red, recordó que la entidad está integrada por un centenar de municipios y cuatro diputaciones, y que en 2024 la asamblea eligió mayoritariamente a La Línea con sede de esta edición. "El Ayuntamiento está impulsando una nueva imagen para convertirse en un referente de ciudad amable", afirmó.

El programa incluye ponencias marco sobre ciudad, salud y bienestar, entre ellas la del psiquiatra José Luis Marín sobre el vínculo entre hábitat y salud mental, y la de la geógrafa Marta Román sobre autonomía infantil. También intervendrá el alcalde de Pontevedra, que presentará su proyecto de recuperación del río Tajo.

Asimismo, se celebrarán mesas redondas paralelas sobre territorios de baja densidad, soluciones de renaturalización y restricciones de tráfico, además de la entrega de los Premios 2025.

El congreso incorporará un componente cultural con una exposición fotográfica, una visita al Museo Cruz Herrera, un recorrido por el paseo de La Velada y una excursión a Gibraltar.

Cabe recordar que en la pasada edición, celebrada en Pamplona, La Línea recibió el premio a las ciudades medias por su proyecto de recuperación de un importante eje urbano.