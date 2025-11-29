La Línea abarrota un año más su salón del manga

Los aficionados al comic y al manga de todo el Campo de Gibraltar tienen durante todo el fin de semana una cita en La Línea, cuyo Palacio de Congresos acoge de viernes a domingo la XIII edición del Salón del Cómic y el Manga y la III ComicCon La Línea. Como ha sucedido en años precedentes, la asistencia de público en las dos primeras jornadas ya ha sido muy relevante.

La inauguración tuvo lugar este viernes por la tarde, en un arranque en el que el público pudo disfrutar de una intensa agenda de ocio alternativo con conferencias, concursos y música en directo. Entre los momentos más destacados, la presencia del creador de contenido Escardi y el concierto del grupo Lienzo pusieron el broche a una primera jornada marcada por gran afluencia de aficionados.

Este sábado, las actividades continúan con concursos de baile, cosplay, actuaciones musicales y ponencias de reconocidos creadores (Siaura o Pakita Spain), además de numerosas propuestas de entretenimiento como los duelos de dibujo, karaoke o retos gastronómicos.

Mañana domingo, el evento cerrará sus puertas con dos grandes citas muy esperadas por el público:

• Conferencia y Meet & Greet con Pablo Domínguez, conocido actor de doblaje y voz de Goku, a las 17.30 horas.

• Concierto de Lienzo, que despedirá la ComicCon por todo lo alto a las 18.30 horas.

La organización, a cargo de la delegación de Juventud del Ayuntamiento de La Línea junto a la asociación Lo Sé y Me Importa (LSYMI), mantiene así una propuesta consolidada que cada año reúne a más aficionados y convierte a la ciudad en capital del Manga y la cultura alternativa durante todo un fin de semana.