La Línea 100x100 pedirá explicaciones al PP por el retraso en la aprobación del Presupuesto de la Diputación

La Línea 100x100 pedirá explicaciones al Partido Popular sobre la causas exactas que han llevado a la Diputación de Cádiz a iniciar el año 2026 sin sus presupuestos aprobados. El partido linense, socio de gobierno de los populares en la institución provincial, discrepa de los "motivos técnicos" esgrimidos el pasado miércoles por la presidenta, Almudena Martínez.

La causa de este retraso, según fuentes del equipo que dirige la Diputación consultadas por esta redacción, se sitúan en las diferencias entre el núcleo de dirección de Almudena Martínez con Germán Beardo, vicepresidente cuarto y responsable del área de Turismo, además de alcalde de El Puerto de Santa María. En una comparecencia pública, Martínez rechazó esta tesis y sostuvo que si el presupuesto no está listo es por "una cuestión estrictamente técnica", como "consecuencia de querer ejecutar al máximo el presupuesto en vigor, de respetar los posteriores plazos técnicos para liquidar el presupuesto que concluye y fiscalizar el nuevo".

Vidal: "Lo que dice el Partido Popular no se adapta a la realidad que está viviendo ahora mismo la Diputación"

Esta explicación no encaja a los socios del PP, que no entran a valorar sus fricciones internas. "La aprobación de un presupuesto no va ligada a que esté fiscalizado el presupuesto que se termina, todo lo contrario. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Como cualquier persona que está en las administraciones, sé que la aprobación de un presupuesto no va ligada a la fiscalización del anterior. Lo que dice el Partido Popular no se adapta a la realidad que está viviendo ahora mismo la Diputación", valora Javier Vidal, vicepresidente segundo de la institución por La Línea 100x100, sin ocultar su "sorpresa" por las manifestaciones de Martínez.

La formación linense asegura que lleva desde diciembre solicitando las cuentas completas a su socio de gobierno. "Estamos esperando que se nos remita el presupuesto. A día de hoy, desconocemos la totalidad del presupuesto más allá de nuestras áreas. Lo analizaremos y solicitaremos las explicaciones oportunas por el retraso", anuncia Vidal.

Los 100x100 lamentan que la demora en la aprobación de las cuentas gaditanas esté afectando a multitud de planes de obras, inversiones y programas

El diputado provincial de los 100x100 lamenta que esta demora en la aprobación y puesta en marcha de las cuentas gaditanas esté afectando a multitud de planes de obras, inversiones y programas, que se encuentran paralizados.

El partido linense enfatiza que la demora no se debe, en ningún caso, a una situación achacable a su formación. "No queremos entrar en polémicas. Estamos relativamente tranquilos en el aspecto de que hicimos en su momento lo que teníamos que hacer: sentarnos con nuestros socios de gobierno en el Partido Popular y alcanzar un acuerdo que, si mal no recuerdo, estuvo listo a mitad de octubre. Había tiempo más que suficiente para que el presupuesto se aprobase con la parte de las áreas de La Línea 100x100", apostilla Vidal.

El socio de gobierno del PP (con dos diputados) gestiona las áreas de Derechos de la Ciudadanía, Transición Ecológica, Memoria Histórica, Ifeca (Institución Ferial de Cádiz), Desarrollo Local y Recaudación. "Nuestra parte estaba hecha a tiempo", recalca el vicepresidente linense. De las cuentas de 2025, cifradas en 389 millones de euros, La Línea 100x100 gestionó partidas por unos 75 millones.

La sede de la Diputación Provincial en Cádiz.

"Se nos dieron diferentes fechas para darnos el presupuesto. Lo que queremos es conocer la totalidad del presupuesto para tener una valoración también real de dónde vamos a invertir dinero de la Diputación. Es verdad que nuestras responsabilidades como socio de gobierno son menores, porque llevamos dos áreas, que son importantes, pero solamente son dos. Queremos conocer el resto de las áreas, el reparto que se hace", reconoce Vidal.

Rechazo a las críticas del PSOE

Vidal también rechaza las manifestaciones del PSOE, que atribuyó la demora a las “peleas económicas” y el “reparto de la tarta” entre los dos socios de gobierno, en palabras del portavoz socialista Javier Pizarro.

"Nosotros nos dedicamos a gestionar nuestras áreas, a intentar poner los planes en marcha que nos corresponden y a intentar también hacer valer la fuerza que las unas nos han dado en este mandato en la Diputación Popular de Cádiz para traer inversiones para La Línea. Queremos dejar claro que por nuestra parte se hicieron las cosas en su momento. El retraso del presupuesto no tiene nada que ver con las afirmaciones que han hecho algunos responsables de otros partidos políticos -en referencia a Pizarro-. Nos sentamos con el PP para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto, mejor o peor. Lo cerramos y lo remitimos al Departamento de Hacienda y a la Presidencia para que se sumara al resto del presupuesto. Si las cuentas no están hoy en vigor, no es porque La Línea 100x100 no haya hecho su deber, sino por motivos que desconocemos", concluye Vidal.