La Junta muestra su rechazo a que La Línea sea ciudad autónoma

El Gobierno andaluz no apoya la intención del alcalde de La Línea, Juan Franco, de abrir un proceso para conseguir que el municipio sea declarado ciudad autónoma. El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, defiende que ante una situación como el Brexit la mejor solución "no es salirse, sino que se trata de seguir unidos".

Bendodo indicó este martes en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno que no entiende otra forma que no sea "seguir unidos", en referencia al Brexit y a la Línea de la Concepción. "La solución no puede ser un Brexit; cuando las cosas vienen torcidas, la solución es estar más unidos, no salirse", destacó el consejero de Presidencia.

El portavoz aseguró que todos los municipios del Campo del Gibraltar tienen "especial interés y la preocupación" del Gobierno andaluz y recordó que el mayor número de las medidas puestas en marcha para "amortiguar" el Brexit irán a parar a la comarca.