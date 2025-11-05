La Junta invierte 193.000 euros en la reforma de las instalaciones de las 32 viviendas públicas de Punto Ribot, en La Línea

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha iniciado las obras de reparación, conservación y accesibilidad de 32 viviendas públicas en alquiler de la calle Punto Ribot en La Línea. Se trata de un edificio plurifamiliar de planta baja más tres pisos de altura construido en 1995, con ocho viviendas por planta. La intervención está valorada en 193.181 euros con un plazo de ejecución de seis meses.

En las intervenciones de reparación y conservación se ejecutarán demoliciones, trabajos previos y limpieza de distintos elementos del edificio, tales como la cámara sanitaria, paramentos de fachada y castillete, zonas comunes y estructura.

Además, se actuará en la cimentación y en el sistema envolvente del edificio, así como en la cubierta, los paramentos interiores, las galerías, los pavimentos, las solerías y las escaleras. También se incluyen intervenciones en la red de saneamiento y la cerrajería, así como la sustitución de los buzones, reposición de extintores y mejora de la iluminación interior de las zonas comunes del edificio. Se procederá también a la colocación de un portero automático y a la sustitución de teléfonos interiores y de tendederos deteriorados en cubierta.

Las principales actuaciones en materia de accesibilidad consisten en la construcción de una rampa de acceso al edificio para salvar la escalera de ocho peldaños existente, dotada de barandilla con pasamanos. Se instalará también un sistema de señalización de los itinerarios accesibles en las zonas comunes hasta llegar a las viviendas.

La mejora forma parte de los compromisos de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en su visita el pasado mes de mayo al Ayuntamiento de La Línea, además de otras mejoras tanto en el puerto de la Atunara como en la mejora de los accesos por carretera al municipio. “El Gobierno de Juanma Moreno actúa con inversiones concretas y proyectos reales para los vecinos de La Línea”, ha manifestado la titular de Fomento, que ha señalado que a estas mejoras del parque público su sumará próximamente la adjudicación de la mejora del acceso al municipio por la carretera de El Zabal prevista en los presupuestos para 2026.