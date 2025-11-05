El fraude eléctrico se duplica en 2025 en el Campo de Gibraltar: más de dos casos detectados al día y una energía "robada" equivalente a 1.354 hogares

El fraude eléctrico sigue extendiéndose en el Campo de Gibraltar a un ritmo alarmante. En los diez primeros meses de 2025, Endesa detectó 708 casos de enganches ilegales, una media de más de dos diarios, con un consumo defraudado que superó los 4,7 millones de kilovatios hora. La cifra es el doble que la registrada en el mismo periodo de 2024 (2,4 millones de kWh) y equivale al gasto anual de 1.354 hogares.

Detrás de buena parte de ese incremento está el cultivo intensivo de marihuana en interiores, un fenómeno que ha pasado de ser marginal a tener un peso decisivo en las estadísticas delictivas y energéticas de la comarca. Según los datos aportados por Endesa a Europa Sur, solo seis expedientes por plantaciones de cannabis en Algeciras y La Línea de la Concepción en este año suman más del 15% de toda la energía defraudada en ambas ciudades.

Endesa alerta del riesgo de incendios y electrocuciones por los enganches ilegales

En Algeciras, tres casos de fraude vinculados a cultivos indoor consumieron 106.000 kWh, el 5,6% del total de energía defraudada en la ciudad. En La Línea, otros tres expedientes sumaron 271.000 kWh, lo que representa el 26% del total municipal, más de una cuarta parte de toda la electricidad robada en la localidad.

Algeciras y La Línea, epicentro del fraude eléctrico

Los datos de 2025 sitúan a Algeciras (327 expedientes y 1,88 millones de kWh defraudados) y La Línea (186 expedientes y 1,03 millones de kWh) como las localidades con mayor incidencia del fraude eléctrico en el Campo de Gibraltar. Les siguen San Roque, con 77 casos y 630.000 kWh, y Los Barrios, con 61 casos que suman cerca de un millón de kWh defraudados.

En municipios más pequeños, el fenómeno es más limitado, aunque no inexistente. Tarifa contabiliza 17 expedientes; Jimena de la Frontera, 30; y Castellar, 10. En todos ellos, el número de casos ha crecido respecto al año pasado, lo que confirma una tendencia al alza generalizada en toda la comarca.

El consumo eléctrico defraudado supera los 4,7 millones de kWh, frente a los 2,4 millones del mismo periodo de 2024

La comparación interanual lo deja claro: Algeciras ha pasado de 241 a 327 casos en un año; La Línea, de 132 a 186; y Los Barrios, de 30 a 61, el doble. El consumo eléctrico defraudado también se ha disparado: en Algeciras ha pasado de 1,17 a 1,88 millones de kWh y en La Línea más que duplica su cifra, de 457.000 a 1,03 millones.

Las plantaciones “indoor”: fábricas de droga 24 horas al día

Endesa vincula buena parte de este repunte a las plantaciones de marihuana en viviendas, naves o locales cerrados, conocidas como indoor. Estas instalaciones funcionan como auténticas fábricas de droga con un elevadísimo consumo de eléctrico , con sistemas de iluminación, ventilación y riego automatizado que consumen las 24 horas del día.

El fraude se duplica en un año y la marihuana emerge como gran devoradora de energía en la comarca, con instalaciones que consumen como 80 viviendas cada una

Cada invernadero bajo techo puede demandar una potencia equivalente a unas 80 viviendas de 100 metros cuadrados, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025, que sitúa a España como el país que concentra el 73% de las incautaciones de plantas de marihuana en la Unión Europea.

En toda la provincia de Cádiz, entre enero y junio se desmantelaron 47 plantaciones, casi dos por semana, en operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El volumen de energía recuperado por estos fraudes asciendió a 2,4 millones de kWh, el 25% del total defraudado en la provincia.

Un peligro invisible que afecta a todos

El fraude eléctrico no solo causa pérdidas económicas. La manipulación de las redes implica riesgos de incendio y electrocución que pueden afectar no solo a quien realiza el enganche, sino también a vecinos y trabajadores.

Además, el coste del fraude repercute en todos los consumidores a través de la factura eléctrica, y puede deteriorar la calidad del suministro en barrios enteros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) alerta de que el problema va en aumento y afecta de forma especialmente grave a zonas donde las plantaciones de marihuana proliferan.

Las plantaciones “indoor” de marihuana: fábricas de droga que funcionan 24 horas al día. / Endesa

Endesa recurre a la inteligencia artificial para frenar los enganches

Para combatir este fenómeno, Endesa ha reforzado su colaboración con las Fuerzas de Seguridad, especialmente tras el acuerdo con la Comisaría General de Policía Judicial para prevenir y perseguir los delitos que afectan al suministro eléctrico.

La compañía utiliza además desde 2017 modelos de inteligencia artificial —machine learning y deep learning— para detectar posibles fraudes. Estos sistemas analizan patrones de consumo, historial de inspecciones, condiciones meteorológicas y datos de red, permitiendo localizar irregularidades con mayor precisión.

En algunas zonas, los técnicos deben trabajar con la cara cubierta y acompañados por agentes ante las amenazas que sufren

En el terreno, los técnicos utilizan herramientas como pinzas amperimétricas y videoscopios para detectar enganches ocultos, aunque su trabajo no está exento de riesgos. En algunas zonas deben trabajar con la cara cubierta y acompañados por agentes ante las amenazas y coacciones que sufren durante las inspecciones.

Un delito sin cárcel en España

Pese a su gravedad, el fraude eléctrico no conlleva penas de prisión en España, a diferencia de países como Francia, Portugal, Italia o Alemania. Tampoco prevé agravantes ni reincidencia, incluso cuando el delito está vinculado a grandes plantaciones de marihuana o provoca incendios con consecuencias graves.

Una laguna legal que, según los expertos, dificulta la lucha contra un delito que ya no es marginal, sino un componente más de la economía criminal que se extiende por el Campo de Gibraltar.