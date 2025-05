José Luis García Guillermo será el pregonero de la Velada y Fiestas de La Línea 2025

José Luis García Guillermo será el encargado de ofrecer el pregón de la Velada y Fiestas de La Línea de 2025 el próximo 11 de julio durante la ceremonia de coronación, que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución.

Residente en Jerez de la Frontera desde hace 14 años, García Guillermo expresó su profundo agradecimiento al equipo de gobierno por esta designación. “Supone para mí un privilegio y un orgullo que te reconozcan y te brinden la oportunidad de pregonar algo tan importante como la feria de tu pueblo”, afirmó durante el acto de presentación que se ha llevado a cabo este miércoles en el Ayuntamiento en el que han estado presentes el alcalde, Juan Franco, y la delegada de Fiestas, Mercedes Atanet.

El pregonero confesó sentir cierta presión ante este encargo, aunque prefirió no adelantar detalles sobre el contenido de su discurso. No obstante, sí avanzó que su texto evocará sus vivencias personales desde la infancia, recordando las ferias que se instalaban en el Huerto de Pedro Vejer, y rendirá homenaje a la historia de la Velada y Fiestas. “Si no somos capaces de reconocer de dónde venimos, posiblemente sea muy complicado que transmitamos a las nuevas generaciones la importancia de nuestra historia”, señaló.

Juan Franco destacó la dilatada experiencia de García Guillermo en el arte del pregón y manifestó su satisfacción por poder “saldar una deuda” con él. Aseguró que el pregón de 2025 será “de los que hacen historia”.

La delegada de Fiestas, Mercedes Atanet, resaltó la disposición y facilidades mostradas por García Guillermo desde que se le propuso la idea. Además, subrayó que el pregonero continuará la destacada trayectoria de “extraordinarios” pregones ofrecidos en los últimos años por Pepe Torres, Andrés Losada y Álvaro Picardo.

José Luis García Guillermo cuenta con una formación como diplomado en Arte Dramático y desarrolla una prolífica actividad en múltiples disciplinas relacionadas con la escritura. Destaca como poeta y rapsoda. Es autor de cinco novelas y más de 300 canciones. También ejerce como guionista y diseñador gráfico. Su experiencia en el ámbito de los pregones es notable, ya que el de la Velada y Fiestas será el número 25 de su trayectoria, que incluye textos para Semana Santa, Navidad y festejos taurinos, entre otros eventos. García Guillermo también fue concejal del Ayuntamiento de La Línea durante varios años.