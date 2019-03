Comunicar para hacer Europa

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) tiene como objetivo corregir los desequilibrios que existen entre las regiones de la Unión Europea, que son más acentuados entre el norte y el sur. Polonia, Italia y España son los países que reciben más financiación de esta iniciativa para desarrollar proyectos, pero en muchas ocasiones no se traslada a los ciudadanos que el importe para llevar a cabo estas actuaciones procede de estos fondos. Para mejorar la comunicación en este aspecto, Europa Sur celebró ayer en el Palacio de Congresos de La Línea una Jornada Técnica, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, titulada Innovación en la comunicación del Feder, en la que participaron técnicos de gestión de estos fondos de entidades beneficiarias.

Los asistentes pudieron conocer mecanismos para mejorar la información que se da a los ciudadanos sobre los proyectos que se desarrollan con fondos europeos, labor que tiene una doble importancia, según explicó Ángeles Gayoso, vocal asesora de la Dirección General de Fondos Europeos: la primera es hacer ver a los ciudadanos lo que Europa puede hacer por ellos; la segunda, explicar a los países que más aportan a los Feder (los más desarrollados) qué tipo de proyectos y con qué objetivos se están llevando a cabo.

Gayoso recordó el funcionamiento de los Feder: “Cada siete años se discute en la Unión Europea el presupuesto y se decide si se mantienen las mismas políticas comunitarias o se cambian. Desde los años 80 o los 90 tenemos las dos que fueron las iniciales, la PAC (Política Agraria Común) y la de cohesión, que es de distribución de renta dentro de la UE y se concede más dinero a regiones menos desarrolladas para que crezcan hasta los estándares medios a través de los Feder. Ahora estamos en la discusión política para después de 2020. Estas dos políticas siempre están en entredicho. Siempre se habla de si se mantienen o se destina más dinero a políticas de excelencia, en las que todos competimos con nuestros proyectos y ganan los mejores. En las de cohesión no hay que competir con nadie”, explicó.

“Los países del norte son contribuyentes netos, aportan más de lo que reciben. Cada vez que tenemos estas negociaciones quieren que la tarta sea menor y que además se dedique lo máximo a políticas de excelencia, de las que ellos más reciben. Ese dinero está puesto por todos los europeos, pero un sueco habrá puesto más que un italiano, un alemán más que un español… Y los que han puesto de su bolsillo están muy pendientes de lo que se hace con la política de cohesión. Hay que gastarlo bien y comunicarlo bien, eso también es una obligación”, continuó Gayoso.

La coordinadora en España de la comunicación del Feder hizo hincapié en la importancia de estos fondos: “Sin la política de cohesión, muchas acciones no se podrían haber llevado a la práctica. Ha servido para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y eso hay que ponerlo en valor. Un político holandés me decía en Bruselas que los países del sur nos gastábamos el dinero en fiestas y vino, en tonterías. Pero nosotros tenemos buenas actuaciones sobre la mesa y hay que saber venderlas”, afirmó.

La reglamentación obliga a presentar estas actuaciones –entre las que se enmarcan las de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)– en un portal web único para toda España, donde la ciudadanía europea tiene acceso a ver lo que se está ejecutando con esos fondos, algo que en ocasiones no se hace de la forma correcta. Otra opción es que los beneficiarios comuniquen en redes sociales, medios de comunicación, con merchandising o eventos como el celebrado ayer en La Línea qué están llevando a cabo con los Feder.

Difusión de las actuaciones

El teniente de alcalde Mario Fernández, responsable municipal de Subvenciones, destacó que la cohesión de la UE “pasa por la comunicación y dar a conocer qué supone Europa para los ciudadanos”. Para el edil, la jornada de ayer, cofinanciada al 80% por el Feder, supuso un “intercambio de experiencias al hablar de buenas prácticas relacionadas con la forma en la que vendemos los beneficios de las ayudas”.

Vicente de los Ríos, CEO de Líderes y Digitales y antiguo directivo de Telefónica, aportó a los asistentes varias herramientas para comunicar las actuaciones que llevan a cabo con los Feder. La clave que dio es que lo digital “es un medio, no un fin” y que la comunicación es superimportante para difundir estas actuaciones: “Lo que no comunicas, no lo has hecho”.

Para De los Ríos, cada ciudad beneficiaria debe dejar claro a sus habitantes qué supone que haya recibido una cantidad de millones de los Feder. “Hay que saber vender bien y que el proyecto esté bien liderado. Y que la gente consiga entenderlo; para ello, se necesita pedagogía. Se debe tener en cuenta a quién van dirigidas las campañas”, ya que la comunicación se deberá hacer de una forma u otra según el público objetivo.

Entre los medios para difundir las actuaciones de los Feder, el experto en comunicación destacó las redes sociales, eventos en directo transmitidos con una cámara de 360º, listas de difusión a través de WhatsApp, herramientas para programar publicaciones en Facebook y Twitter o aplicaciones de distribución de correos electrónicos. Como mensaje a los técnicos que gestionan estos fondos, De los Ríos aconsejó que “es mejor empezar, aunque sea poco a poco, pero hacerlo de manera constante para tener resultados”.

La Red de Comunicación GRECO-AGE se encarga de coordinar la comunicación de los Feder en España, pero de un total de 200 organismos beneficiarios de fondos europeos obligados a presentar buenas prácticas, solo lo hicieron nueve y de ellas, solo tres obtuvieron el visto bueno: la entidad pública Red.es, Barcelona y La Línea, en este caso con la creación del parque de Torrenueva. El vídeo para difundir esta última actuación fue el ganador del concurso organizado por la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, que fue proyectado en la jornada y que agradó mucho a los asistentes. Para explicar los detalles de esta ejecución, la responsable de la unidad de gestión de los Feder del Ayuntamiento de La Línea, Patricia Pérez, y el responsable de comunicación de esta unidad, Daniel Almansa, explicaron cómo llegaron a conseguir este hito.

“Se nos obliga a gastar el 0,3% en dar difusión a las actuaciones. En nuestro caso son 30.000 euros. Son muchos los beneficiarios de la estrategia y es mucho lo que tenemos que invertir en comunicación. Además, nos faltaban recursos porque no somos expertos en esta materia, pero lo importante es saber usar las herramientas”, explicó Patricia Pérez.

Daniel Almansa explicó que la remodelación del parque de Torrenueva, enmarcada en el objetivo temático sobre regeneración de espacios verdes, “tenía que ser una buena práctica por su perfil”. El coste total fue de 160.951,90 euros, con una ayuda de los Feder de 129.000. La difusión de la actuación se hizo con la cartelería obligatoria y noticias en medios de comunicación en las que se puso énfasis sobre la cofinanciación europea. Además, en el acto de inauguración participaron colectivos vecinales, deportivos y Asansull, los beneficiarios directos de las nuevas instalaciones.

Gayoso destacó que el vídeo de difusión de este proyecto demuestra que “no es tan difícil” comunicar las actuaciones que realizan los Feder. “Hay que dedicarle un tiempo, pero luego cunde. Más que las palabras, un vídeo que muestra cómo estaba la zona y como está ahora dice mucho. Con cosas normales como esta se puede llegar a la ciudadanía”, indicó.

Herramientas de ayuda

La jornada se cerró con una mesa redonda, moderada por el director de Europa Sur, Javier Chaparro, en la que participaron Juan Luis Ballesteros, analista político de la Comisión Europea en España; Noelia Villar, de la Oficina de Información Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, y Ángeles Gayoso. Ballesteros destacó que el vídeo de la mejora del parque de Torrenueva es “un ejemplo para llegar a la gente con cosas tangibles” y repasó las distintas ayudas que ofrece la Unión Europea. También destacó las distintas iniciativas que hay para difundir lo que hace la UE por sus ciudadanos. “Hay que ganar la batalla contra el desapego hacia la UE, por eso hay jornadas abiertas en Bruselas todos los años en la que los beneficiarios pueden presentar sus proyectos, pero también se pueden organizar en las ciudades que se interesen. Además, están las giras llamadas Cafés con Europa, en la que los ciudadanos pueden preguntar lo que quieran sobre la UE”, indicó.

Noelia Villar explicó la labor que realiza la Oficina de Información de la ITI en Cádiz y destacó la “vital importancia” de los fondos europeos para la provincia. “La Ciudadanía demanda saber qué se está haciendo con esos fondos y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación responde a la nueva realidad con su comunicación 2.0. Desde el año 2000 estamos funcionando junto a los ayuntamientos. Es una manera de hacer Europa. No es algo baladí, todos tenemos que ir en un mismo sentido. Todos tenemos que apostar por la marca Europa y desde lo local tenerlo muy claro”, dijo.

Para ello, la oficina cuenta con webs dinámicas y redes sociales activas y participativas. Además, cualquier organismo que se acerque a la oficina se puede informar y asesorar de las ayudas que se ofrecen, ya que canalizan toda la información sobre ayudas públicas para instituciones públicas y empresas. Esta oficina cuenta con 281 fichas sobre ayudas y subvenciones, tiene a unas 500 entidades inscritas en su sistema de alertas y ha atendido a más de 480 in situ.

Ángeles Gayoso cerró la jornada con un “último mensaje optimista”. “Vamos avanzando en la comunicación, sobre todo en el este periodo. En la teoría al menos España es puntera en el ámbito de la comunicación. De periodo en periodo las nuevas normas que van saliendo no nos asustan. La parte de la publicidad está muy bien montada”, indicó.

“Debemos pensar en la ciudadanía, en escribir las buenas prácticas en un lenguaje asequible para todos los públicos. Por ejemplo, no hablar de objetivo temático 2, sino decir que es del ámbito de las nuevas tecnologías y a continuación explicar los términos. Es aconsejable usar un lenguaje claro y simple. Y por ejemplo, se pueden complementar los vídeos con testimonios de gente que diga que alguna actuación le ha mejorado la vida”, destacó la responsable de comunicación de los Feder en España.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, cerró la jornada agradeciendo la buena acogida de esta iniciativa y destacó que los fondos europeos son “una pieza fundamental” para el desarrollo de la ciudad y alabó el papel de Mario Fernández por su trabajo al frente del departamento de Subvenciones.