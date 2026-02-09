Ingresa en prisión un individuo acusado de reiterado maltrato animal en La Línea

El individuo denunciado recientemente en La Línea de la Concepción por reiterado maltrato animal ha ingresado en prisión. El Ayuntamiento ha confirmado este lunes la medida aplicada por la Justicia y ha reiterado "su actitud firme e implacable" contra el maltrato a los animales. El detenido ha sido de incumplimiento continuado de una medida cautelar que prohibía expresamente a esta persona la tenencia de animales.

En el mes de julio de 2024, explica el Ayuntamiento linense, ya le fueron retirados 24 equinos a los que mantenía en unas condiciones deplorables. Pese a ello, continuó quebrantando de manera sistemática las resoluciones judiciales

Desde la delegación de Sanidad del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción se subraya la actuación desarrollada hace unos días con la retirada de otros cinco equinos a este individuo. Las autoridades municipales han calificado de "brillante" la actuación de la Policía Local, el ministerio de Justicia, la Mesa de Bienestar Animal y el propio Ayuntamiento.

El gobierno linense recalca que continuará con la vigilancia de este tipo de hechos, que serán denunciados para evitar la crueldad con los animales, y subraya que "la justicia, aunque lenta, finalmente termina castigando duramente este tipo de conductas".

"El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción reitera su compromiso firme con la defensa del bienestar animal y su colaboración permanente con la autoridad judicial para que estos hechos no queden impunes y se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de situaciones de maltrato reiterado, incidiendo además en la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos".