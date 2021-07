Importancia ornitológica de los últimos huertos de La Línea

El estrecho de Gibraltar constituye, sin duda alguna, uno de los enclaves más importantes del mundo en relación con la migración de las aves silvestres. Su estratégica localización en el extremo suroccidental de Europa, además de la incidencia de diversas rutas migratorias, hace que en esta zona se concentren gran parte de los efectivos poblacionales del paleártico occidental durante la migración. Esta particularidad convierte a la comarca del Campo de Gibraltar en un lugar muy apropiado para el seguimiento de este fenómeno. Generalmente, los estudios que se realizan sobre migración se centran en el seguimiento de la migración diurna activa o de aves sedimentadas en hábitats extensos, conocidos y protegidos, como pueden ser las zonas húmedas, los bosques, la media y alta montaña o los sotos fluviales. Sin embargo, existen hábitats olvidados y en fuerte regresión, con pocos o nulos estudios sobre su avifauna, pero con una importante representación en el Campo de Gibraltar, como son los huertos.

Actualmente, una de las amenazas más graves para las aves es la pérdida de hábitats, tanto para la reproducción, la invernada o aquellos empleados durante los desplazamientos migratorios. Por ejemplo, en España en las últimas décadas ha desaparecido el 40% de las zonas húmedas costeras. Esto hace que las aves busquen y utilicen hábitats alternativos, que en muchos casos suplen las funciones de los originales. Conocer la estructura de las comunidades de aves y su evolución espacio-temporal es una base fundamental a la hora de conservar cualquier hábitat. De hecho, las aves constituyen, desde siempre, un buen indicador de las características florísticas, fisonómicas y sanitarias de cualquier zona, siendo quizás el índice de calidad natural más popular.

Volviendo al hábitat que nos ocupa, los huertos, es necesario comentar que la reforma de la política agraria comunitaria puede causar un abandono, aún mayor del ya existente, de estos ecosistemas o su conversión en otros usos. Este hecho, unido a que un gran número de especies, entre ellas muchas amenazadas, dependen de este tipo de zonas, hace altamente necesario estudios sobre las comunidades orníticas y las consecuencias de su abandono y transformación.

Este estudio pretende demostrar la importancia de los huertos del Campo de Gibraltar para las aves, así como evaluar los posibles efectos de la pérdida de estos hábitats.

En cuanto a la historia de los huertos, La Línea de la Concepción fue un vergel en sus primeros años de vida independiente. En 1870, el número de huertos existentes en el término municipal alcanzaba los 150, incluyendo las viñas, y se extendían desde la misma margen sur del arroyo Cachón de Jimena de la Frontera hasta la zona conocida como Zabal Alto. Los últimos datos obtenidos en 1995 indican que sólo quedan un centenar de huertos, cuya extensión oscila entre 1 y 1,5 hectáreas y donde el 60% de ellos tiene aproximadamente un tercio de su superficie transformada en invernaderos. En definitiva, la superficie de huertos en La Línea de la Concepción se ha reducido enormemente en las últimas dos décadas y cada vez son más las personas que abandonan dichos huertos en busca de otras ocupaciones.

El área de estudio se conoce localmente como huerto Manilva, tiene una superficie de casi 1,4 hectáreas y se encuentra localizada en el límite norte del casco urbano de La Línea de la Concepción. Hasta la finalización del periodo de estudio estaba formada por tres hábitats diferenciados que, por otro lado, se hallan representados en la mayoría de los huertos de la zona. Estos hábitats son: la zona cultivada, la zona baldía y el cañaveral.

Además de estos tres hábitats, en los huertos se forman habitualmente encharcamientos temporales de origen pluvial. Resulta destacable la inundación que sufrió el área de estudio durante el otoño y el invierno de 1995, después de tres años de sequía. Debido a esto, aparecieron cuatro especies de plantas palustres no frecuentes, cuyas semillas se encontraban enterradas en estado latente.

En la actualidad la zona donde se realizó este estudio se encuentra sometida a una fuerte presión urbanística y en elevado riesgo de desaparecer, al estar clasificada como área de planeamiento diferido a través de estudio de detalle.

El seguimiento de la avifauna del área de estudio se realizó durante tres años, desde septiembre de 1993 hasta agosto de 1996. Para la obtención de datos se utilizaron dos métodos complementarios: el anillamiento científico y la observación directa.

En general, el número de especies detectadas, tanto con la observación como mediante el anillamiento, es bastante elevado. Comparando nuestros datos con un estudio realizado en un hábitat similar, como son los cañaverales del sureste español, el número de paseriformes (orden de aves de pequeño tamaño y patas provistas de cuatro dedos) encontrado en época reproductora es idéntico, 17 especies. Sin embargo, durante el invierno este número es mayor en nuestra parcela de estudio, 23 especies frente a 14 especies. En relación a otros hábitats del Campo de Gibraltar, las 19 especies de paseriformes encontradas en periodo reproductor sólo son superadas por los pastizales de las sierras prelitorales con 24 especies, superando a zonas como el alcornocal y el quejigal costero, con 14 y 16 especies respectivamente.

Si tenemos en cuenta la primavera y el verano, periodo que incluye la migración prenupcial y la reproducción, las 49 especies detectadas durante este estudio, supera a las zonas de matorral (28 especies) y queda bastante cerca de hábitats tan importantes como los bosques de alcornoques y quejigos (56 especies) o las riberas fluviales (64 especies). Del mismo modo, durante todo el ciclo anual completo se han detectado un total de 53 especies de paseriformes y 22 de no paseriformes, valores que destacan sobre otros hábitats naturales de origen antrópico como las plantaciones de naranjos (45 especies de paseriformes y 23 especies de no paseriformes), los eucaliptales (27 especies de paseriformes y 11 especies de no paseriformes) o los jardines (22 especies de paseriformes y seis especies de no paseriformes). Además de esto, hemos de tener en cuenta la presencia en otros huertos del Campo de Gibraltar de especies no detectadas en la zona de estudio, lo que aumenta aún más la diversidad de estos hábitats.

En cuanto a patrón fenológico de la riqueza específica, tal y como se esperaba, el mayor número de especies aparece durante los pasos migratorios debido a la presencia de especies típicamente migradoras que permanecen durante poco tiempo en la zona y que, ni se reproducen ni se quedan a invernar. Además, también era esperable la dominancia del orden paseriformes en el porcentaje de especies detectadas debido a su abundancia y a que la utilización de redes japonesas favorece su captura. No obstante, el porcentaje de especies no paseriformes aumentó al considerar los datos de observación.

Por otro lado, el análisis de las capturas efectuadas para el anillamiento, muestra una mayor abundancia del número de aves durante la migración postnupcial como corresponde al Estrecho de Gibraltar. Del mismo modo, la invernada adquiere también una especial importancia ya que el sur de la península Ibérica es muy utilizado por infinidad de especies migradoras presaharianas o parciales debido a que el clima, más benigno, proporciona una gran abundancia de alimento.

La migración prenupcial es menos detectable, debido a que las aves se concentran en el norte de África antes de cruzar el estrecho de Gibraltar para continuar su rápido viaje hacia los lugares de cría. Si nos detenemos en el patrón fenológico de algunas de las especies más abundantes, observamos que no difieren a los encontrados por otros autores.

Podemos destacar algunos detalles como por ejemplo, en el ruiseñor bastardo Cettia cetti, cuyas poblaciones locales son fundamentalmente residentes, aparece un notable pico durante la migración postnupcial, en la primera quincena de octubre, que se debe a la llegada de individuos procedentes de poblaciones migradoras de latitudes más septentrionales. Algo similar le ocurre al petirrojo Erithacus rubecula, con la diferencia de que esta especie no se reproduce en los huertos, aunque si lo hace en los bosques cercanos.

En relación a esta parte del trabajo desarrollado, podemos decir que el anillamiento científico de aves silvestres se muestra como una herramienta muy útil y efectiva para el estudio de la comunidad de aves paseriformes, tanto para la detección de especies como para el análisis de la fenología y muchos otros aspectos de comportamiento y ecología de estas especies.

Todo esto demuestra la importancia que los huertos linenses poseen para las aves, y por extensión los huertos del Campo de Gibraltar, especialmente para las especies del orden de los paseriformes y durante las épocas de migración. Sin embargo, la búsqueda, por parte de las nuevas generaciones, de otras fuentes de mayores ingresos económicos, ha dado lugar al progresivo abandono de los huertos, siendo ésta la principal causa de desaparición de unos reducidos y fragmentados, pero valiosos ecosistemas. Esto ha originando un avance incontrolado de edificaciones en el término municipal linense, expansión que, en el caso que nos ocupa, se agravó especialmente debido al proceso urbanizador ilegal existente años atrás. Además, ha favorecido la introducción de una agricultura punta, renovada y capitalizada, a base de invernaderos, para hortalizas y flores con mayores rendimientos.

De esta forma, se está perdiendo un paisaje que forma parte de la historia de La Línea de la Concepción y que, hasta hace muy poco tiempo, supuso un importante medio de vida para sus habitantes. Como ya se ha comentado, la principal importancia ornitológica de estos espacios seminaturales radica en su estratégica localización geográfica, ya que al estar situados al sur de la provincia de Cádiz y, por tanto, en plena ruta migratoria de las aves que atraviesan el estrecho de Gibraltar, constituyen una importante zona de alimentación y descanso para muchas especies de estas aves, así como para las residentes, principalmente aquellas pertenecientes al orden de los paseriformes. Asimismo, el elevado número de especies observadas, anilladas y controladas en un espacio tan reducido y colindante a un casco urbano, denota la importancia de conservar estos ignorados ecosistemas que, desgraciadamente, tienden a desaparecer, principalmente debido al abandono de las prácticas agrícolas y a la continua expansión del casco urbano de la población de La Línea de la Concepción.

