La plantilla de la limpieza de colegios de La Línea, llamada a la huelga por el impago de atrasos

La plantilla de la empresa Unei, concesionaria de la limpieza de colegios de La Línea, ha sido llamada a secundar huelga a partir del 20 de enero para reclamar el pago de salarios atrasados que se generaron con la anterior concesionaria (Hércules SL) y en reivindicación de una jornada semanal de 35 horas.

Las movilizaciones, con carácter indefinido y convocadas por el sindicato UGT, han sido rechazadas por el Ayuntamiento linense por motivos jurídicos y por considerar que las protestas tienen, además, un trasfondo político.

El alcalde, Juan Franco, y el concejal de Educación, Sebastián Hidalgo, han mantenido este miércoles una reunión con los equipos directivos de los centros educativos de Infantil y Primaria ante el anuncio de las movilizaciones.

Franco ha manifestado su apoyo a los trabajadores en su derecho a cobrar los atrasos que se les adeudan. Si bien ha asegurado que el Ayuntamiento espera la sentencia judicial que le permita realizar los pagos con cargo a la garantía del contrato.

“El Ayuntamiento, hasta que no cuente con una sentencia, no podrá hacerle frente”, según el alcalde, quien ha calificado de “inviable” la reducción de jornada a 35 horas semanales por “ir en contra del convenio colectivo estatal” y por ser una jornada que ni el propio Ayuntamiento aplica.

Juan Franco ha acusado al sindicato UGT y a su secretario de la Federación de Servicios Públicos, José Porras Naranjo, de liderar esta medida de presión "por motivos políticos" a la vista de la cercanía de las elecciones municipales "con la voluntad de acabar generando malestar en un servicio tan importante y de tener una foto con pancartas en la puerta del Ayuntamiento”.

El alcalde ha tachado la medida de UGT de “maniobra torticera” y aunque entiende el derecho de la plantilla a percibir sus remuneraciones, asegura que le apena que se esté utilizando "a un colectivo vulnerable” porque se trata de trabajadores que tienen algún grado de discapacidad. Franco ha insistido en que la “manipulación por parte del sindicato obedece a cuestiones políticas, que es a lo que el señor Porras Naranjo nos tiene acostumbrados.”

El sindicato ya convocó una huelga indefinida a principios de 2022 por estos mismos motivos, si bien la mediación del Sercla evitó el inicio del conflicto. Para esta nueva convocatoria, la mediación laboral de la Junta está programada para el miércoles 18.