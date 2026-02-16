El historiador José Manuel Algarbani dará una charla en La Línea sobre imágenes desconocidas de la Guerra Civil española

El historiador e investigador José Manuel Algarbani impartirá este miércoles, 18 de febrero, una conferencia sobre imágenes desconocidas de la Guerra Civil española en el Ateneo de la Bahía. La cita será a las 18:30 en el salón de actos de la Unión Cultural Deportiva Linense, en la Plaza Fariñas de La Línea, con entrada libre hasta completar aforo. Algarbani, reconocido especialista en este periodo, mostrará imágenes inéditas y analizará sus detalles, contexto y relevancia.

La reciente digitalización de filmaciones donadas a la Universidad de California por los herederos del magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst —el Ciudadano Kane de Orson Welles— ha permitido desvelar un patrimonio documental de indiscutible interés histórico. Entre el material reunido durante la Guerra Civil española aparecen algunas escenas rodadas en el Campo de Gibraltar correspondientes a descartes nunca incluidos en los noticiarios de la época, y algunos segundos que pudieron verse en los noticieros cinematográficos de la época, noticieros que tuvieron el monopolio de la información antes de que llegase y popularizase la televisión.

Los noticieros cinematográficos son una fuente fundamental para el estudio de la historia contemporánea. En definitiva, era la historia filmada. Previa a la llegada y popularización de la televisión, los noticieros cinematográficos eran una forma rápida y eficaz de llevar las noticias del mundo y de su país al ciudadano medio. Desde la década de 1910 hasta la de 1960, los noticieros fueron una parte integral de la exhibición cinematográfica en los Estados Unidos, brindando información actual a los espectadores antes de la llegada de los noticieros televisivos. Si bien los noticieros fueron diseñados, en su mayoría, para ser entretenidos, documentan de manera única los eventos nacionales e internacionales de su época. En España, una vez iniciada la dictadura fue el noticiario documental (NODO), un instrumento de poder y control del nuevo régimen franquista.

La fascinación de buena parte del mundo por lo que pasaba en España durante la Guerra Civil es de todos conocido. La Guerra Civil española atrajo la atención internacional mediante la utilización, sin precedentes, de la fotografía en la prensa ilustrada. En España, fotoperiodistas como Agustí Centelles, o fotógrafos internacionales como Robert Capa, Gerda Taro, David Seymour Chim y muchos otros que no solo ejercieron como periodistas, sino que, al identificarse con uno de los contendientes, demostraron también su compromiso político. Todos aprovecharon una ágil red de agencias de prensa y gubernamentales para publicar en todo el mundo las fotografías y grabaciones que aquí se hacían. La capacidad de revelación de la imagen para dar testimonio y transformar la conciencia se entendía como una función vital y necesaria de la prensa ilustrada y de los noticieros cinematográficos.