La Guardia Civil frustra el suministro de combustible a una narcolancha en La Línea y detiene a tres personas.

La Guardia Civil ha logrado frustrar un intento de suministro de combustible a una narcolancha en las costas de La Línea de la Concepción, en el marco de un operativo conjunto con la Policía Nacional. La actuación, desarrollada en dos fases a lo largo de varios días, se ha saldado con tres detenidos y la incautación de 102 garrafas de combustible, además de dos embarcaciones neumáticas y un quad utilizados para transportar el material.

Los hechos comenzaron el pasado 31 de octubre, cuando agentes de la Compañía de la Guardia Civil de La Línea, que realizaban labores de prevención contra el narcotráfico, detectaron dos quads con remolques desplazándose por la playa del Burgo, una zona frecuentemente utilizada por redes dedicadas al tráfico de drogas y combustible.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida, abandonando uno de los vehículos y un remolque en las inmediaciones de la orilla. En su interior, los agentes hallaron cajas con víveres, ropa, aceites de motor y material de avituallamiento, todo ello presumiblemente destinado a una embarcación neumática que esperaba mar adentro.

Dos días más tarde, el 2 de noviembre, los guardias civiles observaron nuevamente movimientos sospechosos en la misma playa. En esta ocasión, varios vehículos tipo quad transportaban garrafas de combustible hasta dos embarcaciones neumáticas.

La intervención de los agentes, apoyados por patrullas de la Policía Nacional, obligó a los sospechosos a huir de nuevo, dejando en la arena una docena de garrafas que fueron inmediatamente incautadas.

Mientras tanto, unidades del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptaron el intento de una narcolancha de aproximarse a la zona para recoger el combustible. Gracias a la rápida actuación coordinada desde tierra y mar, se evitó el trasvase de las garrafas y se procedió a detener a los dos ocupantes de las embarcaciones neumáticas, que portaban otras 90 garrafas de combustible.

La narcolancha, al detectar el operativo, consiguió escapar a gran velocidad, pero la acción policial impidió que lograra reabastecerse. En una segunda fase, las patrullas de la Guardia Civil y la Policía Nacional localizaron y detuvieron a uno de los conductores de los quads, que presuntamente había participado en el transporte de combustible hacia la playa.

Los tres detenidos, junto con las diligencias instruidas y el material intervenido, han sido puestos a disposición judicial.