La Guardia Civil destapa una red de estafas bancarias ligada a La Línea: cae el GoogleXcoder, el cerebro del phishing que “robaba a las abuelas”

La Guardia Civil ha detenido a un joven brasileño de 25 años, conocido en el cibercrimen como GoogleXcoder, al que se considera el principal proveedor de herramientas para fraudes bancarios en España. El arresto se produjo en San Vicente de la Barquera (Cantabria), en el marco de una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) en colaboración con la Policía Federal de Brasil y la empresa de ciberseguridad Group IB.

Uno de los seis registros realizados por los agentes tuvo lugar en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde los investigadores localizaron dispositivos electrónicos y fondos vinculados al dinero sustraído a las víctimas. También hubo actuaciones en San Fernando, Valladolid, Zaragoza, Barcelona y Palma de Mallorca.

Según la Guardia Civil, el detenido llevaba una vida de “nómada digital”, cambiando constantemente de domicilio y utilizando identidades falsas para ocultarse. Desde hace años, ofrecía a otros delincuentes un servicio completo de phishing bancario, conocido como Crime as a Service (CaaS), con el que diseñaba y comercializaba kits capaces de clonar páginas web de bancos y organismos públicos para engañar a miles de personas.

“Robarle todo a las abuelas”

Los grupos que contrataban sus servicios operaban principalmente a través de canales en la aplicación Telegram, donde llegaron a alardear de sus delitos bajo nombres tan crudos como “Robarle todo a las abuelas”. Los delincuentes pagaban cientos de euros al día por acceder a las herramientas desarrolladas por GoogleXcoder, que les permitían lanzar campañas masivas de fraude con un nivel de sofisticación que dificultaba su detección.

Desde 2023, España ha sufrido una oleada de estafas bancarias por internet en las que los estafadores suplantaban tanto a organismos públicos como a entidades financieras, generando una alarma social creciente y millones de euros en pérdidas.

Ante la magnitud de los fraudes, la UCO puso en marcha una investigación para identificar al creador de las herramientas empleadas en estas campañas. El análisis forense de los dispositivos electrónicos y de las transacciones en criptomonedas ha permitido reconstruir un entramado delictivo que operaba a escala nacional y localizar a seis personas implicadas.

Investigación abierta

Los canales de comunicación utilizados por los ciberdelincuentes ya han sido desactivados, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.