El 'gato' Javi Medina se entrega ante el público en La Línea con sus ritmos flamencos y pop urbano

El flamenco contemporáneo con toques pop y urbanos han tomado este sábado el Palacio de Congresos de La Línea de la mano del gato Javi Medina. El artista madrileño ha traído hasta la ciudad, dentro del ciclo En La Línea Música, el directo de su último álbum, Gato Negro, en el que reivindica sus raíces y la riqueza cultural que caracteriza a la capital de España, explorando sonoridades que encantaron al público. El patio de butacas, entregado, ha coreado también temas como Sale el sol en el bajo A, Me la quito o Yo voy pa'rriba.

El punto de partida del sonido del Caño Roto lleva a una fusión única del flamenco contemporáneo con otros géneros, siempre acompañado de su inseparable guitarra, han llevado a Javi Medina a pulverizar todas las métricas y a hacer disfrutar al público.

Medina, músico, compositor e intérprete nacido en el municipio de Leganés, descubrió su pasión por la guitarra a los 16 años, dando así los primeros pasos de lo que sería una carrera marcada por la fusión del flamenco contemporáneo con sonidos pop y urbanos. Desde sus inicios, formó parte del grupo Aldeskuido, con el que grabó su primer disco en 2009 y recorrió más de 60 conciertos por España. Con el tiempo, diversificó su faceta artística como productor y compositor para otros proyectos, al tiempo que continuaba desarrollando su propia voz en solitario.

Ese camino le condujo al lanzamiento de su tercer álbum en solitario, Gato Negro, publicado el 21 de marzo de 2025. Este trabajo representa una celebración de sus raíces madrileñas y una exploración sonora que mezcla guitarras flamencas con ritmos contemporáneos y colaboraciones internacionales. Temas como Pinceles junto a Camilo o Yo qué sé con MNAK muestran su apelación tanto al público español como latinoamericano. Con este álbum y la gira que lo acompaña —que incluye paradas en salas mítica­s de Madrid como Sala La Riviera— el artista reivindica no solo su trayectoria sino su continuidad como referente en la escena de la fusión flamenca-pop de hoy.