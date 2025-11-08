Fotos del concierto de Javi Medina en La Línea

El artista madrileño Javi Medina ha traído hasta la ciudad, dentro del ciclo En La Línea Música, el directo de su último álbum, Gato Negro, en el que reivindica sus raíces y la riqueza cultural que caracteriza a la capital de España, explorando sonoridades que encantaron al público. El patio de butacas, entregado, ha coreado también temas como Sale el sol en el bajo A, Me la quito o Yo voy pa'rriba.
