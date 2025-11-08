Agenda
Fotos del concierto de Javi Medina en La Línea / Manu Romero

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 08 de noviembre 2025 - 22:20

El artista madrileño Javi Medina ha traído hasta la ciudad, dentro del ciclo En La Línea Música, el directo de su último álbum, Gato Negro, en el que reivindica sus raíces y la riqueza cultural que caracteriza a la capital de España, explorando sonoridades que encantaron al público. El patio de butacas, entregado, ha coreado también temas como Sale el sol en el bajo A, Me la quito o Yo voy pa'rriba.

1/41 Fotos del concierto de Javi Medina en La Línea / Manu Romero
