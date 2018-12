Juan Franco plantea una consulta popular sobre la conversión de La Línea en ciudad autónoma

El alcalde de La Línea, Juan Franco, pretende convocar una consulta popular sobre la conversión de La Línea en ciudad autónoma. El regidor linense ha indicado esta mañana en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de su gestión de este último año que la realización de esta consulta no corre prisa y que pretende llevarla como propuesta en el programa electoral de La Línea 100x100.

"La consulta popular la vamos a llevar casi seguro en el programa electoral. Si la meto a cinco meses de las elecciones estaría distorsionando. Si llevamos 150 años así no pasa nada porque esperemos un poco más. La propuesta también debería pasar por el Pleno para que la apruebe, pero ahora mismo no tenemos mayoría para poder sacarla adelante. Primero debemos hacer un estudio serio, después una campaña de información entre los ciudadanos y luego pretendemos que sea uno de los ejes del próximo mandato si gobernamos", explica el primer edil.

Franco ya se ha reunido con varios catedráticos de Derecho Internacional y con el linense Francisco Oda, doctor en Sociología y Relaciones Internacionales y espera reunirse con más expertos en la materia para valorar la viabilidad de esta propuesta. "Ahora estamos en unas fechas complicadas y esperamos avanzar a partir de enero", señala el alcalde.

Sobre la falta de avances sobre el Brexit y sus posibles consecuencias por parte de las administraciones, el primer edil lamenta la postura de los partidos mayoritarios. "El PP presenta hoy una propuesta en Madrid. ¿Por qué no lo hizo antes cuando gobernaba? Siempre pasa lo mismo y estamos un poco cansados. Los políticos profesionales se piensan que somos tontos. Llevamos dos años y medio con el Brexit. No dio tiempo a sacar un plan con el PP, y el que ha sacado el PSOE es una porquería, aunque ha salido. Pero todavía no he visto nada de ese plan especial en el BOE y ya ha pasado un mes", lamenta el regidor.