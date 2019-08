Franco reclama que la ventanilla del Brexit se instale en la oficina de Turismo de La Línea

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha demandado este lunes a la Junta de Andalucía que instale una de las oficinas de información sobre el Brexit en la oficina de Turismo que la Administración autonómica tiene en la ciudad después del anuncio de la Subdelegada en la comarca, Eva Pajares, de que se habilitarán dos en Algeciras. El regidor linense ha comparecido por la mañana a las puertas de estas instalaciones junto a buena parte de su equipo de gobierno.

"La Línea es la ciudad más afectada por el Brexit. Una de las excusas que me dan es que se va a montar en Algeciras para optimizar recursos y a mí me parece una milonga porque la Junta tiene una oficina de Turismo en La Línea, de la que por cierto llevamos esperando cuatro años para su uso compartido y no hay manera, y aquí se podía instalar esa oficina. Está Justo al lado del centro comercial de la ciudad, cuya facturación depende de un 30 a un 40% del consumo de los gibraltareños y a escasos 300 metros de la frontera con Gibraltar, por lo que aquí se puede atender perfectamente a los trabajadores", destaca el regidor.

El primer edil también pide que se aclare de qué se va a informar en estas oficinas. "Nos sorprende este anuncio porque no sabemos de qué van a informar a los trabajadores y a las empresas porque el Ayuntamiento no tiene conocimiento de ninguna cuestión del Brexit que afecte e la Junta de Andalucía. Tenemos conocimiento de un escrito que se remitió a los medios de comunicación y no al Ayuntamiento por parte del consejero de la Presidencia (Elías Bendodo) y no aparecía nada respecto a nuestra ciudad", destacó.

"Espero que se acabe reconsiderando. Vamos a mandar escritos a la Subdelegación de la Junta para trasladarse el malestar por este anuncio porque es desafortunado y no tiene en cuenta la sensibilidad de La Línea con este asunto. Es como si hubiera un problema con los estibadores del Puerto de Algeciras y se decidiera montar la oficina en La Línea; no tendría sentido ninguno", continúa Juan Franco.

Sobre el comunicado emitido el pasado domingo por José Ignacio Landaluce, en calidad de coordinador de las medias del Brexit del PP de Cádiz, en el que le acusa de haber tomado un papel de confrontación tras haber firmado pactos con el PSOE en la Diputación y la Mancomunidad, FRanco responde: "Quiero pensar que no se va a castigar a una ciudad entera porque no es del mismo color político de la Junta. Las declaraciones un tanto gruesas y me extraña que se hagan con tanta virulencia. Yo hablé en el Facebook de la Junta de Andalucía, no del Ayuntamiento de Algeciras, y a día de hoy Landaluce no tiene ningún cargo en la Administración autonómica. No quiero pensar que haya un tema de mano negra detrás. La semana pasada también critiqué al Gobierno, que es del PSOE, porque no contempla medidas sociales en el Plan Integral de la comarca", indicó Franco.