Francisco Díaz Valladares presenta en La Línea su nueva novela, 'La hija del esquimal'

La librería La Pecera de La Línea acogió este jueves la presentación de La hija del esquimal, la última novela del escritor sevillano afincado en la ciudad Francisco Díaz Valladares. El acto contó con la presencia del autor, quien compartió con el público numerosos detalles sobre la obra y su proceso creativo.

Premiado con el prestigioso Premio Lazarillo, La hija del esquimal narra una historia de supervivencia, valores y coraje. La trama comienza cuando una joven inuit salva a Steve y a su madre de un ataque mortal de un oso. Lo que parecía un encuentro fortuito se convierte en el inicio de una persecución implacable por parte de un grupo de hombres peligrosos. La joven esquimal, fiel a sus tradiciones y cultura, se enfrenta a una cacería muy distinta a la que conoce, interponiéndose con valentía en los planes de sus perseguidores.

La novela, dirigida al público juvenil pero con múltiples capas de lectura, combina aventura, denuncia social y respeto por las culturas originarias. Díaz Valladares, con una amplia trayectoria en literatura infantil y juvenil, volvió a demostrar su capacidad para construir personajes sólidos y escenarios envolventes.