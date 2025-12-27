El tiempo
Aviso naranja este sábado en el Campo de Gibraltar
Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea
Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero

La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias en el Campo de Gibraltar hasta las 15:00

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 27 de diciembre 2025 - 13:06

La lluvia ha marcado la mañana de este sábado en La Línea de la Concepción, donde el agua ha empezado a caer de forma persistente desde primeras horas de la mañana, en torno a las 9:00, dejando calles mojadas, paraguas abiertos y una estampa gris en buena parte de la ciudad.

La Aemet activó el aviso naranja por lluvias de 12:00 a 15:00, cuando pasará a ser amarillo hasta medianoche. En este periodo se esperan chubacos de intensidad. Mientras tanto, la ciudad vive un día pasado por agua, con tráfico más lento y una actividad marcada por la inestabilidad meteorológica.

1/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
2/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
3/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
4/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
5/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
6/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
7/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
8/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
9/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
10/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
11/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
12/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
13/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
14/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
15/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
16/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
17/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
18/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
19/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
20/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
21/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero
22/22 Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea / Manu Romero

