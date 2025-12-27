Las fotos de un sábado lluvioso en La Línea

La lluvia ha marcado la mañana de este sábado en La Línea de la Concepción, donde el agua ha empezado a caer de forma persistente desde primeras horas de la mañana, en torno a las 9:00, dejando calles mojadas, paraguas abiertos y una estampa gris en buena parte de la ciudad.

La Aemet activó el aviso naranja por lluvias de 12:00 a 15:00, cuando pasará a ser amarillo hasta medianoche. En este periodo se esperan chubacos de intensidad. Mientras tanto, la ciudad vive un día pasado por agua, con tráfico más lento y una actividad marcada por la inestabilidad meteorológica.