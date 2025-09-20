Ocio
Las fotos de la procesión extraordinaria del Mayor Dolor por el 75 aniversario de su bendición
Las fotos de la procesión extraordinaria del Mayor Dolor por el 75 aniversario de su bendición / Manu Romero

Las fotos de la procesión extraordinaria del Mayor Dolor por el 75 aniversario de su bendición

Los linenses, especialmente los vecinos de Los Junquillos, arropan a la Dolorosa en su recorrido por las calles del municipio

La Línea se vuelca con el 75 aniversario del Mayor Dolor

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 20 de septiembre 2025 - 21:44

