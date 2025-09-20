La Línea se vuelca con el 75 aniversario del Mayor Dolor

La Línea vivió en la tarde del sábado una jornada marcada por la emoción, la memoria y la fe. A las seis en punto de la tarde, las puertas del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio de Los Junquillos, se abrieron para que Nuestra Señora del Mayor Dolor iniciara su recorrido extraordinario con motivo del 75 aniversario de su bendición.

El cortejo, integrado por los hermanos de la cofradía del Miércoles Santo, representantes de las distintas hermandades y autoridades locales, avanzó con solemnidad por las calles de la ciudad. Tras el paso de palio, la Banda de Música Municipal 'Ciudad de La Línea' interpretó marchas procesionales que llenaron de solemnidad un ambiente ya de por sí cargado de devoción.

La Virgen, obra del imaginero Pedro Moreira López en 1950, lucía majestuosa en su palio, adquirido con gran esfuerzo en 1996, y que desde entonces engrandece sus salidas. La estampa evocó a los más mayores, que recordaron los tiempos en los que la Dolorosa procesionaba en sencillas andas sin techo, compartiendo incluso paso en algunos años con otras imágenes.

El itinerario, que incluyó vías emblemáticas como López de Ayala, avenida España y la plaza de la Iglesia, tuvo su punto culminante en la presentación de la Dolorosa ante la Inmaculada Concepción, patrona de La Línea, ya caído el sol. Allí se vivieron momentos de especial recogimiento y fervor, con los aplausos de un público entregado.

El regreso al templo completó un recorrido cargado de simbolismo y emoción, donde las persignaciones se mezclaban con los sones musicales.

La salida extraordinaria, aprobada por el Obispado de Cádiz dentro de los actos conmemorativos del Año Jubilar 2025, no solo fue una celebración de la historia de la cofradía, sino también una oportunidad para renovar la fe de los linenses. El Mayor Dolor volvió a reunir, como hace 75 años, a un pueblo entero en torno a su Madre Dolorosa.