Las fotos del concierto de Pimpinela en La Línea

El dúo argentino llenó de emociones la plaza de toros El Arenal con su espectáculo Noticias del Amor, una propuesta que une música, teatro y humor para celebrar más de 40 años de trayectoria

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 26 de septiembre 2025 - 22:15

La plaza de toros El Arenal de La Línea se convirtió este viernes en escenario de una de las paradas más esperadas de la gira española de Pimpinela. Con su espectáculo Noticias del Amor, el dúo formado por Lucía y Joaquín Galán ofreció un repaso a más de cuatro décadas de carrera, en un show que trasciende el formato de concierto tradicional para transformarse en una experiencia musical y teatral.

El público disfrutó de clásicos inmortales como Olvídame y pega la vuelta o A esa, junto a composiciones más recientes y sorprendentes versiones de grandes temas de otras décadas. Cada número estuvo acompañado de una cuidada puesta en escena que, con humor y dramatización, exploró la evolución del amor y las relaciones a lo largo del tiempo.

