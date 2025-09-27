Alerta en Cádiz
Llega la primera gran borrasca del otoño con lluvias intensas, fuerte oleaje y riesgo en las playas
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero

Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea

El referente indiscutible del electrolatino deja algunos de los himnos más bailados de la última década en la plaza de toros del Arenal

Las fotos del concierto de Pimpinela en La Línea

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 27 de septiembre 2025 - 23:09

En La Línea Música dio este sábado paso a Juan Magán, referente indiscutible del electrolatino y creador de algunos de los himnos más bailados de la última década.

Con su energía característica, el productor y DJ realizó un recorrido vibrante por temas como Bailando por ahí, He llorado o Mal de amores, llenando de ritmo y buena vibra la plaza de toros linense.

El viernes actuó Pimpinela, el dúo argentino formado por Lucía y Joaquín Galán.

Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
1/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
2/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
3/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
4/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
5/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
6/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
7/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
8/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
9/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
10/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
11/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
12/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
13/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
14/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
15/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
16/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
17/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
18/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
19/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
20/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
21/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
22/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
23/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
24/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
25/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
26/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
27/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
28/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
29/29 Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats