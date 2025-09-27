En La Línea Música dio este sábado paso a Juan Magán, referente indiscutible del electrolatino y creador de algunos de los himnos más bailados de la última década.
Con su energía característica, el productor y DJ realizó un recorrido vibrante por temas como Bailando por ahí, He llorado o Mal de amores, llenando de ritmo y buena vibra la plaza de toros linense.
El viernes actuó Pimpinela, el dúo argentino formado por Lucía y Joaquín Galán.
1/29
Fotos del concierto de Juan Magán en La Línea
/
Manu Romero
