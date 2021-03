La Línea de la Concepción ha cumplido recientemente siglo y medio de historia. Ciento cincuenta años en los que la ciudad ha crecido hasta convertirse en la segunda con más población del Campo de Gibraltar tras Algeciras. Como es obvio, en un periodo tan largo la fisonomía de la ciudad ha cambiado mucho desde sus orígenes hasta la actualidad, y las fotografías de antaño son un buen testimonio de dicha transformación.

Europa Sur ofrecerá a partir del próximo miércoles y con periodicidad semanal una selección de fotografías con imágenes antiguas de La Línea y para ello incorpora como colaboradores a Domingo Ramos Vallejo y Luis Javier Traverso, administradores de la página en Facebook La Línea en Blanco y Negro, que cuenta actualmente con más de 10.000 seguidores.

Los linenses y por supuesto el resto de habitantes de la comarca podrán acercarse a ese pasado y rememorar o descubrir acontecimientos muy dispares, desde la gran inundación de 1970 a la construcción de la Ciudad Deportiva, la evolución de la Semana Santa, el nacimiento del genuino Domingo Rociero...

Ramos Vallejo perteneció a la Policía Nacional hasta su jubilación. Comenzó la andadura de la página en 2009, cuando empezó a recopilar imágenes históricas de La Línea, sus calles y sus gentes. “He ido recopilando muchas fotografías antiguas aportadas por ciudadanos ya que me interesé mucho por la historia de mi ciudad”, explica. “También pensé en aquellos linenses que por un motivo u otro tuvieron que emigrar. Para ellos recordar viejos tiempos es una gran estimulación”, añade.

Luis Javier Traverso, responsable máximo de una cadena de ópticas que lleva su apellido, ya colaboró en el pasado con la difusión de la historia linense a través de Europa Sur. Traverso es la otra mitad de esta bonita iniciativa. Comenzó a coleccionar imágenes en 2007, mostrando en ella las calles de la ciudad y los cambios que se producían en ellas.

Con el auge de las redes sociales se produjo un cambio. "Vi una maravillosa ventana para abrir a las personas más jóvenes a que se adentraran a conocer la Historia de La Línea, pero por suerte no solo eran jóvenes, sino los más mayores se supieron adaptar a las nuevas tecnologías”, comenta este linense militante.

La colaboración con Ramos ha sido fundamental para difundir las fotografías: “Los problemas de espalda me hicieron tener que dejar un poco los ordenadores, pero he tenido un gran amigo y colaborador, que se ha encargado de maravilla del Facebook, para que no se perdiera toda esta labor y ha continuado administrando el grupo y compartiendo fotografías de nuestro pueblo”.

Ambos creen que esta colaboración con Europa Sur es una oportunidad para ahondar en el pasado del municipio: “Os emplazamos a que os acerquéis a esta ventana y os adentréis en la época pasada de La Línea de la Concepción. Observad desde la distancia la vida de nuestros ancestros, sorprenderos con sus medios de transporte, apreciad el cambio de sus paisajes, recordad como eran sus viviendas, sus acontecimientos. En esta ventana podréis recrearos en un tiempo que ya no es el nuestro y mucho de lo que desconocemos se fue perdiendo en el camino del tiempo”.