La FIP Euro Pádel Cup 2025 comienza en La Línea con el desfile de banderas de las mejores selecciones de Europa

Las fotos del desfile de banderas de las selecciones participantes en el FIP Euro Pádel Cup de La Línea

Los jardines Saccone de La Línea acogieron este lunes la presentación oficial de la FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8, que arrancó con un espectáculo de banderas en el que participaron las ocho selecciones nacionales que competirán por el título continental del 21 al 25 de octubre.

Antes de la ceremonia inaugural, se llevó a cabo el sorteo oficial de los grupos de competición, quedando configurados de la siguiente manera:

Grupo A: España, Portugal, Reino Unido y Suecia.

España, Portugal, Reino Unido y Suecia. Grupo B: Italia, Francia, Países Bajos y Alemania.

El torneo se disputará en formato de dos grupos de cuatro equipos. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a las semifinales, previstas para el viernes 24 de octubre, mientras que las finales se jugarán el sábado 25, jornada en la que se conocerán los nuevos campeones europeos en categoría masculina y femenina.

La presentación contó con la participación de autoridades y representantes del pádel internacional, entre ellos Javier Vidal, vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz y teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Línea; Juan Franco, alcalde de la ciudad; Ramón Morcillo, presidente de la Federación Española de Pádel (FEP); Benito Pérez-Barbadillo, director del torneo; y Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP). Durante sus intervenciones, destacaron la relevancia internacional del torneo y expresaron su orgullo por situar a La Línea como epicentro del pádel europeo durante esta semana.

Cobertura internacional

La FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8 se podrá seguir en directo a través del canal oficial de YouTube de la FIP, que retransmitirá todas las fases de grupos. Las semifinales y finales del fin de semana se emitirán también en Movistar+ (España) y Sky Italia, garantizando una amplia visibilidad internacional del evento. Los partidos se celebrarán a partir de las 10:00 y de las 15:00.

La Línea, destino ideal para grandes eventos deportivos

La provincia de Cádiz y, en particular, La Línea de la Concepción, se consolidan como un enclave estratégico para el deporte de élite gracias a su ubicación privilegiada, clima favorable y compromiso con el deporte y el turismo activo. Durante cinco días, la ciudad vivirá una auténtica fiesta deportiva, reuniendo a los mejores jugadores del continente y atrayendo a miles de aficionados que disfrutarán del mejor pádel europeo.