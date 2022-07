La Feria proclama la independencia de La Línea

La independencia de La Línea ha sido proclamada este martes en la Feria. La caseta Pudín Dadá ha celebrado una divertida jornada muy linense en la que ha celebrado un referéndum "no vinculante" para tratar en clave de humor la intención del Ayuntamiento de convertirse en ciudad autónoma. La urna instalada en la puerta de la caseta ha recogido 179 votos, de los que uno ha sido nulo, 20 han optado por el no y 158 han votado sí a la propuesta. El anuncio del escrutinio ha contado con la presencia del alcalde, Juan Franco, que ha ironizado con el resultado. "He pasado de alcalde a presidente de la República", dijo entre vítores y antes de ser manteado.

El Linenses day de Pudín Dadá ha contado con pañoletas y pulseras con los colores de la bandera de La Línea para todos los asistentes y una nueva enseña para el territorio independiente, con un atún a la izquierda que puesto en vertical tiene la forma del peñón de Gibraltar, diseñada por Jesús Villalta, uno de los socios de la caseta. A mediodía hubo rosto, un plato típico de Gibraltar también muy cocinado al otro lado de la Verja, y hasta bien entrada la noche estaban previstas las actuaciones de varios grupos linenses.

No ha sido la única caseta con ambiente este martes por la tarde a pesar del calor. Turí Turí vivió a mediodía la entrega sus premios anuales y por la tarde congregó a un numeroso público con la actuación del grupo tarifeño Malamanera.

En El Encuentro fue la tarde por bulerías, con varias actuaciones. Además, colectivos y grupos de amigos celebraron almuerzos, como La Línea 100x100, que lo hizo en la caseta municipal.

Al caer la noche numerosos grupos de amigos se disponían a dirigirse al recinto ferial, donde se prevé una noche larga porque este miércoles será día festivo en La Línea, que conmemora el 152 aniversario de la constitución de su primera corporación como municipio independiente de San Roque.