La federación de vecinos de La Línea celebra el Tratado de Gibraltar: "Nuestras vidas no pueden volver a ser el Risk de Madrid y Londres”

La Federación Linense de Asociaciones Vecinales Inmaculada (Flavi) ha valorado positivamente la publicación del texto del Tratado de Gibraltar, asegurando que representa el final de “3.500 días de Brexit en la frontera sur”, una década de incertidumbre que ha condicionado la vida cotidiana de la ciudadanía.

En un primer análisis realizado tras una reunión mantenida el lunes, la federación señaló que “en un contexto internacional turbulento, es positivo que los vecinos y vecinas de La Línea y Gibraltar vayamos a caminar por una frontera abierta, estable y garante de derechos”.

La Flavi recordó que en julio de 2022, junto a la Mesa de Trabajo y numerosas organizaciones de la ciudad, presentó el manifiesto Compromiso por La Línea, en el que se reclamaban “unas relaciones fronterizas estables y dignas”. La federación destacó que el tratado cumple con los tres requisitos considerados esenciales en aquel documento: “una frontera de tránsito ágil que permita la libre circulación laboral, comercial y social, un marco legal que genere certidumbre y una garantía de derechos efectiva de los trabajadores transfronterizos”. “Es una victoria de dos pueblos hermanos frente a las viejas disputas nacionalistas”, subrayaron.

No obstante, la Flavi advirtió que “la frontera no desaparece, sino que muta. La Línea va a continuar siendo una ciudad fronteriza. Y las fronteras, sean cuáles sean las leyes que la rijan, tienen siempre un impacto”. La federación insistió en la necesidad de que se reconozca la singularidad fronteriza de la ciudad y reclamó a PP, PSOE y Sumar la aprobación de la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por la diputada gaditana Esther Gil de Reboleño (Sumar) para tal fin.

Además, la federación alertó sobre un proceso de gentrificación acelerado en La Línea tras la desaparición física de la Verja, “que tiene en el aumento de los precios de la vivienda su máximo exponente y que ha tenido en el gobierno de Juan Franco un claro cómplice por sus políticas referenciadas en Málaga”.

En cuanto a la implementación del acuerdo, la Flavi destacó que “habrá que ir interpretando y perfeccionando el tratado con protocolos y reglamentos conforme se observen los impactos de su aplicación”. Al mismo tiempo, recordaron “los tiempos del nefasto ministro García Margallo, en los que la Verja se utilizaba políticamente. El pueblo de La Línea tiene memoria. Nuestras vidas no pueden volver a ser el Risk (un juego de mesa de conquista estratégica) de los gobiernos de Madrid y Londres”.

Por último, la federación puso deberes a los partidos y a la sociedad civil: reclamó a La Línea 100x100 “abandonar discursos partidistas, que parecen tener más que ver con sus nuevas aspiraciones políticas en la provincia que con los intereses de la ciudad” y volver a una senda de diálogo y coordinación en este asunto sensible.