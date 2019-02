La falta de anestesistas en el hospital de La Línea pone en riesgo la actividad en los quirófanos

Los sindicatos UGT y CSIF alertan de que la actividad en los quirófanos del hospital de La Línea puede quedar paralizada ante la falta de anestesistas. En la actualidad solo hay cinco de estos especialistas en la plantilla y en breve se podrían quedar en tres, ya que podrían por aceptar mejores ofertas de otros hospitales con mejores condiciones de trabajo.

Las centrales sindicales en el hospital señalan que ante estas carencias pueden aumentar las listas de espera. De hecho, hoy solo hay un quirófano habilitado para intervenciones generales. UGT señala que gracias al sacrificio de los profesionales, que han aceptado realizar horas extras, se están realizando intervenciones quirúrgicas.

CSIF recuerda que ya denunció hace años esta disminución de especialistas en el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, no solo de anestesistas, sino también en otras disciplinas como pediatría, oncología, endocrinología y por último rehabilitación. "Esto no hace sino ahondar en la galopante crisis de especialistas que viene padeciendo la comarca desde hace años y que no pudo ser atajada por el anterior gerente ni por el actual, siendo especialmente sangrante en el hospital linense", afirma el sindicato.

Esta sección sindical considera de "suma gravedad" esta ausencia de anestesistas que puede repercutir de manera muy negativa en la ciudadanía, "que ha sufrido años de espera para disfrutar de un centro sanitario nuevo y funcional pero con carencias flagrantes en cuanto a plantilla de profesionales se refiere".

CSIF muestra su apoyo al personal de quirófano que padece esta situación "y que intenta cada día hacer su labor con la misma profesionalidad, dedicación y compromiso de siempre a pesar de las circunstancias y de una situación a la que nos ha llevado la política cortoplacista de recortes de antaño, y la desidia de la administración en la actualidad".

Los sindicatos exigen la inmediata contratación, adecuación e implantación de profesionales en el servicio de Quirófano "para evitar esta clara amenaza de parálisis de la actividad quirúrgica del hospital de La Línea".