Enrique Morales revalida la presidencia de la Peña Flamenca Cultural Linense con un mensaje de unidad y legado

La Línea/Con una emotiva y firme declaración de intenciones, Enrique Morales Ramírez ha retomado la presidencia de la Peña Flamenca Cultural Linense, cargo que ha ejercido durante más de 17 años y que ahora asume por quinto mandato. Su discurso, cargado de historia y compromiso, subrayó la importancia de seguir luchando por el lugar que el flamenco merece en La Línea de la Concepción y en la cultura andaluza.

Morales repasó la trayectoria de una peña que echó a andar un 4 de abril de 1981, y que desde entonces no ha dejado de trabajar por conservar, difundir y dignificar el Patrimonio Inmaterial del Arte Flamenco. A lo largo de estos 44 años, la entidad se ha convertido en símbolo identitario del municipio, proyectando su arte a través de actuaciones, homenajes, festivales, congresos y programas educativos.

Durante su gestión anterior, el presidente impulsó hitos como la construcción de la sede social, la creación del Museo Flamenco y del Museo Juan Mesa, la inauguración de esculturas dedicadas a Camarón y Quino Román, y la institucionalización de eventos como la Misa Flamenca, el Mayo Flamenco o el Festival La Línea Flamenca.

En su intervención, también destacó el papel fundamental que la peña ha jugado en el plano institucional, al asumir la presidencia de la Federación de Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz y la secretaría de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. Mención especial tuvo el socio José Luis Moreno Martín, al frente de la Sección V Flamenco del Instituto de Estudios Campogibraltareños.

Uno de los grandes objetivos de esta nueva etapa será la inauguración del Centro de Interpretación del Flamenco Linense, un espacio que espera contar con el respaldo de las administraciones, especialmente del Ayuntamiento. Morales insistió en que este proyecto servirá para consolidar aún más la imagen de La Línea como cuna del flamenco, con una proyección turística y cultural de primer nivel.

Con un fuerte sentido de pertenencia, el presidente reafirmó el espíritu de hermandad que reina en la entidad, donde el arte y la comunidad van de la mano. “Seguiremos buscando lo mejor para el flamenco”, proclamó Morales, antes de cerrar su intervención con una copla simbólica: “En Marbella me he criao, pero en La Línea he nacío, que es la tierra más flamenca que España siempre ha tenío”.